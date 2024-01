Time Out vừa công bố danh sách 10 thành phố tốt nhất thế giới. Đứng đầu là thành phố New York (Mỹ).

Thành phố New York (Mỹ) đứng đầu bảng xếp hạng của Time Out. Ảnh: iStock.

Danh sách dựa trên cuộc khảo sát 20.000 người dân thành thị trên toàn thế giới, cùng với mạng lưới các nhà văn và biên tập viên toàn cầu. Đứng đầu bảng xếp hạng là thành phố New York, CNN dẫn tin từ Time Out.

Tiêu chí đánh giá bao gồm ẩm thực, kiến trúc và các sự kiện văn hóa của mỗi thành phố. Mục tiêu là cung cấp cảm hứng du lịch cũng như bức ảnh toàn cầu về cuộc sống thành thị.

Hàng loạt bảo tàng và sân khấu kịch sôi động của New York đã được Time Out đề cập. Đây cũng là lý do thành phố này giành được vị trí đầu bảng. Uy tín toàn cầu của New York cũng đóng một vai trò lớn khi đây là là nơi mà nhiều người dân thành thị khác trên thế giới muốn di cư đến nhất.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Cape Town, Nam Phi. Thành phố này được mọi người khảo sát đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa biển và vùng núi cao xung quanh.

Katy Scott, người đã lớn lên ở Cape Town và hiện sống ở Pháp, cho biết Cape Town là “thành phố chân thật nhất thế giới”. Ở đây, du khách sẽ có cơ tiếp xúc với thiên nhiên cũng như “những nhà hàng được đánh giá hàng đầu, các trang trại rượu vang tinh và cuộc sống về đêm sang trọng”.

“Tuy nhiên, những điều này không phải lúc nào cũng dễ tiếp cận với công dân. Nam Phi đang kỷ niệm 30 năm dân chủ nhưng sự bất bình đẳng ở các thành phố như Cape Town ngày càng trở nên rõ ràng hơn”, Scott cho biết.

Sau đây là danh sách 10 thành phố được Time Out đánh giá cao nhất trong năm 2024:

1. Thành phố New York (Mỹ)

2. Cape Town (Nam Phi)

3. Berlin (Đức)

4. London (Anh)

5. Madrid (Tây Ban Nha)

6. Mexico City (Mexico)

7. Liverpool (Anh)

8. Tokyo (Nhật Bản)

9. Rome (Italy)

10. Porto (Bồ Đào Nha)