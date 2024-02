10 nhà hàng Singapore giảm giá, tặng món cho fan Taylor Swift

Trong suốt tour diễn 6 ngày của Taylor Swift tại Singapore, nhiều nhà hàng, quán ăn ra mắt chương trình ưu đãi, đồng thời tặng món cho khách có vé The Eras Tour.

Thực khách check-in tại Takeshi-San, Singapore. Ảnh: @may_6reen.

Đầu tháng 3, tour diễn "tỷ USD" The Eras Tour sẽ chính thức diễn ra tại Singapore. Trong không khí sôi động đó, nhiều nhà hàng, quán ăn đưa ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn cùng những buổi tiệc hoành tráng cho các Swifties (tên gọi cộng đồng fan của Taylor Swift).

Nếu đang có kế hoạch xem concert một cách tiết kiệm hơn nhưng vẫn tràn đầy niềm vui, bạn không nên bỏ lỡ những gợi ý nhà hàng, quán bar sau.

Tilly’s Irish Bar

Địa chỉ: 31 Keong Saik Road

31 Keong Saik Road Thời gian mở cửa: Từ 16h00 (thứ 3 đến thứ 5) và từ 12h00 (thứ 6 đến chủ nhật)

Từ 16h00 (thứ 3 đến thứ 5) và từ 12h00 (thứ 6 đến chủ nhật) Mức giá: Khoảng 12 SGD/món

Ảnh: @tillys_sg.

Ngày 2-9/3, chỉ cần xuất trình vé The Eras Tour tại Tilly’s Irish Bar, thực khách có thể được giảm giá 10% trên tổng hóa đơn. Tuy nhiên, ưu đãi này không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác. Quán phục vụ các món ăn Ireland cổ điển và bổ dưỡng được chế biến với phong cách hiện đại.

Đồng thời, Tilly’s Irish Bar cũng sẽ tạo không khí sôi động hơn bằng việc phát các bài hát của Taylor Swift như một cách đặc biệt để chào đón sự xuất hiện của nữ ca sĩ tài năng tại Singapore.

A Cube Bistro

Địa chỉ: 526 Macpherson Road, Tai Seng

526 Macpherson Road, Tai Seng Thời gian mở cửa: 11h30 - 22h00 mỗi ngày

11h30 - 22h00 mỗi ngày Mức giá: Khoảng 24 SGD/món

Ảnh: @acube.bistro.

Tại A Cube Bistro, thực khách xuất trình vé xem Taylor Swift biểu diễn sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt là giảm giá 10% trên tổng hóa đơn ngày 2-9/3. Được biết đến với sự đa dạng của thực đơn kết hợp giữa ẩm thực Italy và châu Á, A Cube Bistro là điểm đến lý tưởng cho những tín đồ ẩm thực.

Tại đây, bạn không chỉ có cơ hội thưởng thức các món ăn ngon lành mà còn được thưởng thức hương vị đặc trưng của tách cà phê "A Cube Signature Blend" và ngân nga theo những giai điệu đầy sức hút của Taylor Swift.

Boeuf Steakhouse

Địa chỉ: 159 Telok Ayer Street

159 Telok Ayer Street Thời gian mở cửa: 12h00 - 22h30 (từ thứ 2 đến thứ 6); 11h30 - 15h30 và 17h30 - 22h30 (thứ 7 và chủ nhật)

12h00 - 22h30 (từ thứ 2 đến thứ 6); 11h30 - 15h30 và 17h30 - 22h30 (thứ 7 và chủ nhật) Mức giá: Khoảng 13 SGD/món

Ảnh: @boeuf_sg.

Nhạc Taylor Swift và thịt bò thượng hạng sẽ được Boeuf Steakhouse phục vụ ngày 2-9/3. Trong suốt tháng 3, khách hàng sẽ được thưởng thức miễn phí thịt bò và phô mai raclette tại đây.

Đặc biệt, nhà hàng nổi tiếng với món sườn nướng kiểu Argentina, được thưởng thức cùng khoai tây nghiền và rau xào, thêm lớp phô mai raclette đặc trưng. Đối với những thực khách không ưa phô mai, nhà hàng có món thịt bò BBQ đa dạng với 3 phần: Ribeye Argentina, sườn bò ngắn Australia và thăn bò Australia.

Omma Telok Ayer

Địa chỉ: 20 Cheong Chin Nam Road

20 Cheong Chin Nam Road Thời gian mở cửa: 12h00 - 23h00 mỗi ngày

12h00 - 23h00 mỗi ngày Mức giá: Khoảng 40 SGD/món

Ảnh: @vivienneeluv.

Khách hàng đến Omma Telok Ayer sẽ được trải nghiệm một điều bất ngờ ngày 1-10/3 với ưu đãi giảm giá lên đến 50% cho mọi loại bánh kếp Hàn Quốc (thành phần gồm nhân hẹ, hải sản, kim chi và bulgogi) và bữa tiệc karaoke Swifites đẳng cấp.

Điều kiện duy nhất là thực khách chỉ cần chi trả tối thiểu 100 SGD (khoảng 1,8 triệu đồng). Chỉ cần nói với nhân viên "Tôi là Swifties" và bắt đầu hành trình thưởng thức bữa tiệc.

Ajoomma Korean Charcoal BBQ

Địa chỉ: No 2 & 4 Gemmill Lane

No 2 & 4 Gemmill Lane Thời gian mở cửa: 11h00 - 23h00 mỗi ngày

11h00 - 23h00 mỗi ngày Mức giá: Khoảng 32 SGD/món

Ảnh: @ajoommakoreancharcoalbbq.

Trong khoảng thời gian ngày 1-10/3, Ajoomma - quán thịt nướng Hàn Quốc sẽ ưu đãi giảm giá lên đến 50% cho mọi loại bánh xèo Hàn Quốc, bao gồm bánh hẹ, hải sản và kim chi, cùng với phòng karaoke riêng cho Swifties với mức chi phí tối thiểu chỉ 100 SGD cho mỗi bàn.

Đến với Ajoomma, thực khách không chỉ thưởng thức hương vị tinh tế của ẩm thực Hàn Quốc mà còn được trải nghiệm không gian vui vẻ và sôi động của karaoke. Chỉ cần bày tỏ tình yêu của mình dành cho Taylor Swift bằng cách nói "Tôi là Swifties", bạn sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt này.

Cafe Usagi

Địa chỉ: 3 Temasek Blvd

3 Temasek Blvd Thời gian mở cửa: 11h00 - 22h00 mỗi ngày

11h00 - 22h00 mỗi ngày Mức giá: Khoảng 10 SGD/món

Ảnh: @eat_live_chill.

Chỉ cần xuất trình vé xem The Eras Tour ngày 2-9/3, khách hàng sẽ được tặng ngay một muỗng kem vani khi mua bất kỳ chiếc bánh quế mochi nào có hương vị mới ra mắt: vị chocolate và dừa với giá cực kỳ hấp dẫn là 9,9 SGD/chiếc.

Draft Land Singapore

Địa chỉ: 24 Purvis Street

24 Purvis Street Thời gian mở cửa: 16h00 - 0h00 (từ thứ 3 đến thứ 6) và 14h00 - 0h00 (thứ 7 và chủ nhật)

16h00 - 0h00 (từ thứ 3 đến thứ 6) và 14h00 - 0h00 (thứ 7 và chủ nhật) Mức giá: Khoảng 20 SGD/món

Ảnh: @eatbooksg.

Nhà hàng sẽ mang đến một đêm đặc biệt dành riêng cho các fan hâm mộ của Taylor Swift vào ngày 9/3. Từ 20h30 giờ địa phương đến tận khuya, khách hàng sẽ được thưởng thức những giai điệu sôi động của Taylor Swift kèm theo các loại cocktail độc đáo.

Để có cơ hội tham dự sự kiện này, khách chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản trên Instagram của Draft Land. Đó là trả lời đúng 3 câu hỏi về Taylor Swift, theo dõi tài khoản mạng xã hội của quán và gắn thẻ một người bạn mà bạn muốn mời đến bữa tiệc. Ngày 5/3, Draft Land sẽ công bố người chiến thắng qua trang Instagram chính thức của họ.

Ohayo Mama San

Địa chỉ: 313 Orchard Road

313 Orchard Road Thời gian mở cửa: 12h00 - 22h30 mỗi ngày

12h00 - 22h30 mỗi ngày Mức giá: Khoảng 19 SGD/món

Ảnh: @ohayomamasan.

Chỉ cần sở hữu một chiếc vé của The Eras Tour, thực khách sẽ được tận hưởng ưu đãi đặc biệt - giảm giá 10% cho mọi đơn đặt hàng ngày 3-7/3 tại Ohayo Mama San. Điều đặc biệt là các bản hit của Taylor Swift sẽ vang lên trong không gian của quán suốt thời gian diễn ra concert.

Tuy nhiên, chương trình khuyến mãi này sẽ không áp dụng những món ăn theo set, các chương trình khuyến mãi khác và chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và Paynow.

Takeshi-San

Địa chỉ: 38 Lorong Mambong, Holland Village

38 Lorong Mambong, Holland Village Thời gian mở cửa: 16h00 - 23h00 (từ thứ 2 đến thứ 6); 12h00 - 1h00 (thứ 7) và 12h00 - 22h00 (chủ nhật)

16h00 - 23h00 (từ thứ 2 đến thứ 6); 12h00 - 1h00 (thứ 7) và 12h00 - 22h00 (chủ nhật) Mức giá: Khoảng 30 SGD/món

Ảnh: @takeshisansg.

Trong thời gian ngày 3-7/3, Takeshi-San mừng tour diễn Taylor Swift bằng việc giảm giá 10% cho mọi khách hàng mang theo vé. Tại đây, thực khách không chỉ thưởng thức những đĩa sushi tinh tế mà còn được ngập tràn trong không khí âm nhạc của Swiftie đầy sôi động ngay trong không gian của nhà hàng.

Tương tự, chương trình này nhận thanh toán qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và Paynow.

Ume San 100

Địa chỉ: 190 Middle Road

190 Middle Road Thời gian mở cửa: 17h00 - 23h00 mỗi ngày

17h00 - 23h00 mỗi ngày Mức giá: Khoảng 14 SGD/món

Ảnh: @umesan_100.

Vào ngày 3-7/3, Ume San 100 sẽ khuấy động không khí với ưu đãi đặc biệt - giảm giá 10% cho các loại cocktail mang chủ đề Taylor Swift. Dành cho những tín đồ yêu âm nhạc của cô nàng, hãy thử ngay hai phiên bản độc đáo: Blank Space - một cocktail hấp dẫn được pha từ rượu gin và All Too Well - một công thức đặc biệt được tạo ra từ Umeshu đầy quyến rũ.

Chỉ cần khách mang theo vé xem The Eras Tour thì sẽ có cơ hội thưởng thức những ly cocktail độc đáo này với giá ưu đãi tại quán.