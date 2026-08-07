10 năm LG InstaView: Từ cú gõ cửa đến 5,3 triệu sản phẩm trên toàn cầu

Ra mắt năm 2016 với thao tác gõ 2 lần để nhìn thấy bên trong mà không cần mở cửa, công nghệ InstaView trở thành một trong những dấu ấn đặc trưng của tủ lạnh LG.

Qua từng thế hệ, tủ lạnh InstaView không chỉ được mở rộng về công nghệ, mà còn dần trở thành một phần của trải nghiệm sống hiện đại.

Dấu ấn một thập kỷ của công nghệ InstaView

Công nghệ InstaView được LG giới thiệu lần đầu tại CES 2016 trên dòng tủ lạnh LG Signature, với điểm nhấn là cửa kính cho phép người dùng gõ nhẹ 2 lần để nhìn thấy bên trong mà không cần mở cửa tủ. Từ Bắc Mỹ, công nghệ này nhanh chóng được mở rộng sang châu Âu, châu Á và nhiều dòng tủ lạnh khác của LG.

Trong 10 năm, công nghệ InstaView liên tục được nâng cấp để phù hợp hơn với người dùng.

Trong những năm tiếp theo, InstaView liên tục được nâng cấp để phù hợp với người dùng. LG bổ sung khả năng kết nối và quản lý tủ lạnh qua LG ThinQ, mở rộng diện tích cửa kính, tinh chỉnh để thiết kế liền mạch hơn, đồng thời kết hợp với hệ thống làm đá tròn Craft Ice. Sau đó, công nghệ này xuất hiện trên mẫu tủ lạnh MoodUP và MyColor, cho phép người dùng thay đổi màu sắc cánh tủ theo sở thích và không gian nội thất.

Công nghệ InstaView trở thành một trong những dấu ấn nhận diện của tủ lạnh LG.

Đến CES 2026, thế hệ InstaView mới được mở rộng với màn hình OLED trong suốt, camera bên trong cùng công nghệ AI hỗ trợ nhận diện thực phẩm và đề xuất công thức nấu ăn.

Hành trình cải tiến của công nghệ InstaView được phản ánh qua những cột mốc thị trường. Năm 2020, doanh số tích lũy của tủ lạnh LG InstaView lần đầu vượt 1 triệu sản phẩm. Dịp kỷ niệm 10 năm, con số này vượt 5,3 triệu. Bắc Mỹ hiện là thị trường lớn nhất, đóng góp khoảng 30% doanh số tích lũy, trong khi nhu cầu tiếp tục tăng tại châu Âu, châu Á và Mỹ Latinh. Trong một thập kỷ, InstaView cũng được ghi nhận tại nhiều giải thưởng thiết kế và đổi mới quốc tế, gồm Red Dot, iF, IDEA và CES Innovation Award.

Không chỉ tăng về quy mô, giá trị người dùng tìm thấy ở InstaView cũng dần thay đổi.

Không chỉ tăng về quy mô, giá trị người dùng tìm thấy ở InstaView cũng dần thay đổi. Theo phân tích của LG, những năm gần đây, người dùng ngày càng quan tâm nhiều đến thiết kế tinh tế và cảm giác thú vị mà sản phẩm mang lại trong quá trình sử dụng. Sự chuyển dịch từ công năng đến trải nghiệm cho thấy InstaView trở thành một phần trong cách LG kết hợp thiết kế, khả năng bảo quản và sự tiện nghi để đáp ứng thay đổi trong phong cách sống hiện đại.

Mảnh ghép “vừa y” với căn bếp Việt

Trên nền tảng hành trình toàn cầu ấy, LG tiếp tục phát triển InstaView theo nhu cầu thực tế của từng thị trường, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, căn bếp của nhiều gia đình thường liên thông với phòng khách, trong khi vị trí cho tủ lạnh có thể bị giới hạn bởi hệ tủ hoặc tường 2 bên. Vì thế, người dùng thường đứng trước lựa chọn không dễ dàng: Muốn dung tích lớn để lưu trữ nhiều thực phẩm, nhưng vẫn cần thiết bị gọn gàng, không phá vỡ sự liền mạch của không gian.

Tủ lạnh LG French Door Fit & Max F53EGR ra mắt tại Việt Nam năm 2026.

Năm 2026, tủ lạnh LG French Door Fit & Max F53EGR tiếp nối hành trình InstaView tại Việt Nam từ chính bài toán đó. Sản phẩm giữ lại mặt kính “gõ 2 lần để nhìn thấu bên trong”, nhưng đặt công nghệ trong tổng thể mới - nơi thiết kế, khả năng lưu trữ và trải nghiệm sử dụng hướng đến sự vừa vặn với căn bếp Việt.

Giải pháp Fit & Max kết hợp cánh cửa mỏng 55 mm với bản lề Zero Clearance, giúp tủ có thể đặt sát tường hoặc hệ tủ bếp mà vẫn mở cửa thuận tiện. Bên trong tủ, ngăn chuyển đổi đa năng Full Convert Drawer có thể điều chỉnh từ 7 độ C xuống -23 độ C với 6 chế độ cài đặt sẵn, giúp người dùng linh hoạt chuyển đổi giữa ngăn mát và ngăn đông theo lượng thực phẩm cần lưu trữ. Ngăn FreshConverter+ hỗ trợ điều chỉnh điều kiện bảo quản và duy trì độ ẩm phù hợp cho thực phẩm tươi sống.

Ngăn chuyển đổi đa năng giúp người dùng điều chỉnh linh hoạt nhiệt độ, phù hợp với nhu cầu.

Với thói quen sử dụng đá tại Việt Nam, sản phẩm cung cấp 3 lựa chọn gồm đá tròn Craft Ice, đá viên và đá xay. Hệ thống Dual Ice Maker kết hợp bộ làm đá Slim SpacePlus và Craft Ice riêng biệt, giúp tạo nhiều loại đá nhưng vẫn hạn chế chiếm dụng khoang chứa. Công nghệ Uvnano hỗ trợ khử khuẩn vòi nước, đảm bảo sự an tâm trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Các tính năng AI tiếp tục đưa trải nghiệm InstaView đi xa hơn thao tác gõ trên mặt kính. Sau khoảng 3 tuần theo dõi thói quen sử dụng qua LG ThinQ, AI Fresh có thể chủ động điều chỉnh làm lạnh vào những khung giờ sử dụng nhiều, trong khi AI Saving Mode tối ưu hoạt động ở các thời điểm tủ ít được mở hơn.

Từ thao tác gõ 2 lần đến hơn 5,3 triệu sản phẩm bán ra trên toàn cầu, những cải tiến trong hành trình 10 năm của InstaView khẳng định cam kết của LG trong việc không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao trải nghiệm và kiến tạo những thiết bị ngày càng phù hợp hơn với phong cách sống hiện đại.