10 manga biểu tượng trong 100 năm qua

Đế chế manga Nhật Bản đi qua 100 năm với hàng loạt tác phẩm kinh điển, đa thể loại và trở thành “vùng bình yên” của hàng triệu độc giả toàn cầu.

Từ tình huống hài hước đời thường đến giả tưởng đen tối, hoặc cơn sốt thịnh hành của shonen trong văn hóa đại chúng, manga trở thành “đặc sản” khó thay thế của giới trẻ trải dài nhiều thập niên và thế hệ.

Sức hút đằng sau 10 tựa manga tiêu biểu của thế kỷ qua

Đầu tiên phải kể đến Jujutsu Kaisen - “cú hích” manga đương đại và là “tường thành” mới của dòng shonen. Hành trình chú thuật sư như Yuji, Gojo, Megumi, Nobara… giải cứu nhân loại khỏi phản diện Sukuna khiến độc giả khắp nơi thổn thức, mong chờ từng chương một. Bộ truyện từ Gege không làm các “đàn anh” phải thất vọng khi có phân đoạn đại chiến như Shibuya arc, The Culling Game… gây bùng nổ, cùng hành trình của nhân vật truyền cảm hứng - trẻ tuổi và gan dạ.

Với thể loại đá bóng, manga Nhật Bản có “tượng đài” riêng là Captain Tsubasa. Cậu bé Tsubasa mang niềm đam mê cháy bỏng với môn thể thao vua chính là biểu tượng của sức trẻ, khát vọng và tinh thần không bỏ cuộc. Khoảnh khắc Tsubasa sút quả bóng dẫn đến chiến thắng cúp thế giới khiến bao thế hệ độc giả trẻ nhung nhớ, đặc biệt cả ngôi sao sân cỏ hàng đầu.

Khởi đầu từ thập niên 80, manga cổ trang huyền ảo ghi dấu ấn với Saint Seiya. Hình tượng chiến binh mang giáp trụ thần thánh cùng khẩu hiệu "Burn your cosmo" truyền tải tinh thần hy sinh bất diệt, giúp manga vươn tầm thế giới.

Tiếp nối dòng chảy sử thi, Kingdom chuyển mình với hơn 100 triệu bản in. Hành trình cô nhi Shin cùng mưu lược thần sầu như trận Sai hay màn đối đầu Riboku khơi dậy khát vọng vượt qua số phận. Từ ý chí kiên cường đến trí tuệ đỉnh cao, hai tác phẩm đại diện tiêu biểu cho tinh thần bất khuất xuyên thế hệ.

Thời điểm này, manga bùng nổ với tên tuổi bạo dạn và phá cách. Gantz mở ra kỷ nguyên sci-fi đậm chất noir qua cuộc đua săn sinh vật ngoài hành tinh để hồi sinh của Kei Kurono, đặt nền móng cho dòng game sinh tồn và triết lý về khát vọng sống. Đối lập với sự u tối đó, YuYu Hakusho rực cháy tinh thần shonen qua nhóm thám tử linh giới của Yusuke Urameshi. Hành trình từ kẻ bất cần thành anh hùng cùng thông điệp đề cao đồng đội giúp bộ truyện thống trị thập niên 90, đưa manga vươn tầm toàn cầu.

Khi bước qua thập niên 2000, Hunter x Hunter là dự án “tiếp đuốc” cho hành trình U linh giới vẻ vang. Vẫn là hành trình trưởng thành, truyện giúp người đọc gắn bó và yêu thương nhân vật từ thuở nhỏ. Những cái tên như Gon, Killua, Kurapika… trở thành “người bạn tuổi thơ” của biết bao độc giả. Họ từng bước chinh phục thử thách khó khăn để trở thành hunter (thợ săn) đích thực, cùng thông điệp về tình bạn, trưởng thành, giá trị nhân sinh khiến ai cũng phải suy ngẫm.

Thập niên 2010, Golden Kamuy gây sốt qua cuộc viễn chinh tìm vàng của cựu binh Saichi và cô gái Ainu, tôn vinh tình bạn cùng giá trị văn hóa nhân bản. Ngược dòng thời gian, KochiKame - bộ truyện hài kỷ lục với anh cảnh sát Ryotsu lầy lội - đặt nền móng cho đế chế manga bằng lát cắt đời thường bình dị. Song hành là Kinnikuman, "cha đẻ" dòng siêu anh hùng cơ bắp, mở đường cho thể loại võ thuật và đấu trường bùng nổ sau này. Từ nhân văn đến hài hước và rực cháy khí thế, tất cả dệt nên diện mạo manga đa sắc.

