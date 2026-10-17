10 màn biến hình ấn tượng nhất 'Dragon Ball'

Ultra Ego của Vegeta. Sau giải đấu Tournament of Power, Vegeta thay vì ép buộc bản thân phải biến hình không phù hợp với thế mạnh của mình, anh ấy đã tự phát triển một hình thái biến đổi riêng. Trạng thái Ultra Ego (Bản ngã cực hạn) bao phủ hoàng tử Saiyan trong luồng ki màu tím, gợi nhớ đến Thần Hủy Diệt Beerus. Nhờ đó, Vegeta thi triển được các kỹ năng tầm vóc thần cấp như Beerus Ball. Ultra Ego ra mắt ấn tượng khi Vegeta dùng nó để trấn áp Granolah - kẻ vừa ước có được sức mạnh vô song từ Rồng Thần. Ảnh: Toei Animation.