10 màn biến hình ấn tượng nhất 'Dragon Ball'

|
Super Saiyan Rage của Trunks Tương Lai. Trong Dragon Ball Super, Trunks Tương Lai trở lại khi thế giới của anh đứng trước họa tận thế. Sự kết hợp giữa Goku Black và Zamasu Tương Lai (sau này hợp thể thành Fused Zamasu) quá áp đảo. Dưới áp lực này, Trunks bộc phát trạng thái Super Saiyan Rage (Cuồng Bạo), dùng thanh kiếm ki "Sword of Hope" chém đôi kẻ thù. Màn bộc phát này ghi điểm nhờ giá trị cảm xúc khi Trunks nỗ lực bảo vệ thế giới của mình. Ảnh: Toei Animation.
|
Ultra Ego của Vegeta. Sau giải đấu Tournament of Power, Vegeta thay vì ép buộc bản thân phải biến hình không phù hợp với thế mạnh của mình, anh ấy đã tự phát triển một hình thái biến đổi riêng. Trạng thái Ultra Ego (Bản ngã cực hạn) bao phủ hoàng tử Saiyan trong luồng ki màu tím, gợi nhớ đến Thần Hủy Diệt Beerus. Nhờ đó, Vegeta thi triển được các kỹ năng tầm vóc thần cấp như Beerus Ball. Ultra Ego ra mắt ấn tượng khi Vegeta dùng nó để trấn áp Granolah - kẻ vừa ước có được sức mạnh vô song từ Rồng Thần. Ảnh: Toei Animation.
|
Super Saiyan God của Goku. Sự thức tỉnh Super Saiyan God đã nâng tầm Goku lên cảnh giới sức mạnh vũ trụ. Người ta rất dễ đánh giá thấp Super Saiyan God hay các cấp độ kế nhiệm như một phiên bản "đổi màu tóc" đơn thuần từ công thức Super Saiyan gốc. Tuy nhiên, màn bộc phá Super Saiyan God khiến Goku trông giống một ngọn lửa sống. Hào quang rực cháy cùng nguồn năng lượng thần thánh mang lại cảm giác tôn nghiêm, cùng thiết kế thon gọn, thanh thoát hoàn toàn đối lập với các hình thái cơ bắp đồ sộ truyền thống. Ảnh: Toei Animation.
|
Super Saiyan 3 là một trong những thiết kế phá cách và gây sốc nhất toàn bộ thương hiệu. Điểm đặc trưng là mái tóc vàng dài chấm hông, phần lông mày biến mất hoàn toàn cùng những tia sét điện quang dày đặc rung chuyển cả Trái Đất. Dù nhược điểm là tiêu tốn thể lực nhanh chóng, sự hiện diện đầy uy áp cùng màn tái xuất ấn tượng (bao gồm màn thể hiện của Vegeta trong DAIMA) vẫn giúp dạng biến hình này giữ vững vị trí hàng đầu trong lòng người hâm mộ. Ảnh: Toei Animation.
|
Orange Piccolo đánh dấu màn biến hình chính thức đầu tiên của chiến binh Namek. Sau khi nhờ Rồng Thần Shenron khai phá tiềm năng ẩn giấu, vị rồng thiêng đã ưu ái tặng thêm cho ông một "phần thưởng đặc biệt", giúp Piccolo vượt ngưỡng để bước vào trạng thái to lớn, cơ bắp với làn da màu cam, đôi mắt đỏ rực và cằm bạnh oai phong. Orange Piccolo đưa chiến binh Namek trở lại vị thế ngang hàng với các cấp độ thần thánh hàng đầu của Goku và Vegeta. Ảnh: Toei Animation.
|
Gohan Beast giải phóng toàn bộ tiềm năng tối thượng của dòng máu lai Saiyan khi tinh thần cậu hoàn toàn giải thoát. Khoảnh khắc này tái hiện lại sự kiện thức tỉnh Super Saiyan 2 kinh điển của Gohan trong Cell Saga. Khi chứng kiến Piccolo bị Cell Max đánh đập tàn nhẫn, Gohan đã nổi giận đùng đùng, giải phóng một luồng ki tàn khốc. Mái tóc dựng đứng màu bạch kim, đôi mắt đỏ rực cùng luồng khí hào quang đầy tia sét đỏ xung quanh đã thể hiện trọn vẹn tiềm năng ẩn giấu bẩm sinh mà Gohan sở hữu. Nguồn ảnh: GameK.
|
Super Saiyan 4 là điểm sáng đỉnh cao của cả hai phần Dragon Ball GT và DAIMA. Goku cần phải mọc lại đuôi, biến hình thành Khỉ đột Vàng, và sau đó chế ngự sức mạnh và sự hung hăng đó cho đến khi tiến hóa thành sức mạnh Siêu Saiyan 4. Đó là một quá trình gian khổ, một trong những sự biến đổi mang tính triết lý và cảm động, mang đến cái nhìn đúng đắn về quá khứ của người Saiyan. Nguồn ảnh: CBR.
|
Perfected Ultra Instinct (Bản năng vô cực hoàn hảo) đưa Goku đạt tới trạng thái của các thiên sứ. Goku chạm tới Ultra Instinct do vô tình, nhưng nó đã làm thay đổi vĩnh viễn con đường võ thuật của cậu. Sở hữu mái tóc bạc, đôi mắt màu bạc cùng luồng khí hào quang thần thánh bao bọc, Ultra Instinct tách rời ý thức khỏi cơ thể vật lý, cho phép Goku phản công và né tránh hoàn toàn theo bản năng mà không cần suy nghĩ. Ảnh: Toei Animation.
|
Màn bộc phát Super Saiyan 2 của Gohan là điểm nút giải tỏa cảm xúc mãnh liệt nhất. Bị dồn đến giới hạn tâm lý trước sự tàn bạo của Cell và sự hy sinh của Android 16, rào cản trong Gohan hoàn toàn được phá bỏ. Với những tia sét xanh bao quanh và ánh mắt kiên định, Gohan vươn lên thành người bảo vệ Trái Đất trong thời điểm Goku vắng mặt. Đây được đánh giá là một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất toàn bộ series. Ảnh: Toei Animation.
|
Super Saiyan nguyên bản của Goku. Trận chiến với Frieza trên hành tinh Namek đã thiết lập nên một biểu tượng cho dòng phim Shonen. Cơn đau xót và phẫn nộ khi Krillin bị sát hại đã đẩy Goku vượt qua giới hạn, biến siêu chiến binh trong huyền thoại thành hiện thực. Với mái tóc vàng dựng đứng và đôi mắt xanh ngọc, Super Saiyan Goku không chỉ mở ra hệ thống thăng tiến sức mạnh mới cho thương hiệu mà còn trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng. Ảnh: dragonball.fandom
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.