10 đại học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới

Đại học Tasmania (UTAS Australia) đồng hạng 2 trên bảng xếp hạng của THE, tăng 3 bậc so với năm ngoái. Trường thành lập năm 1980, là trường đại học công lập duy nhất của bang và cũng là trường đại học lâu đời thứ tư của Australia. UTAS cung cấp hơn 100 chương trình cử nhân và hơn 150 chương trình sau đại học. Với hơn 34.000 sinh viên, trường tự hào có môi trường học thuật sáng tạo, kích thích và đời sống sinh viên sôi động. Ảnh: University of Tasmania.