13 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng có tầm ảnh hưởng

THE công bố danh sách trường đại học có tầm ảnh hưởng (Impact Ranking), 13 đại học của Việt Nam lọt top, tăng 4 cơ sở so với năm ngoái.

Sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTTU.

Theo bảng xếp hạng được công bố ngày 12/6 của THE, trong số 13 đại diện của Việt Nam, 4 đại học lần đầu vào bảng xếp hạng.

Đại học Nguyễn Tất Thành có thứ hạng cao nhất, nằm trong nhóm 301-400. Đây là lần đầu tiên trường này góp mặt trong bảng xếp hạng Impact Ranking.

Tiếp đến là Đại học Huy Tân, Đại học FPT, Đại học Kinh tế Quốc dân, Tôn Đức Thắng, Kinh tế TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng xếp hạng 401-600. Đại học Bách khoa Hà Nội xếp hạng 601-800, tương tự năm ngoái.

Ba trường khác lần đầu được xếp hạng tại Impact Ranking là Đại học Văn Lang (hạng 801-1.000), Đại học Lạc Hồng (hạng 1.001-1.500), Đại học Việt Đức (1.501+).

Đại học Mở TP.HCM và Đại học Phenikaa cùng xếp hạng 1.001-1.500. Tuy nhiên, Đại học Phenikaa tụt hạng so với năm 2023 (801-1.000).

Đây là lần thứ 6 THE công bố bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng với sự tham gia của hơn 2.150 trường đến từ 125 quốc gia, vùng lãnh thổ. Impact Ranking đánh giá các đại học trong thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Một số tiêu chí được xếp hạng như: Xóa nghèo (No Poverty); xóa đói (Zero Hunger); sức khỏe tốt và đời sống an lạc (Good Health and Wellbeing); chất lượng giáo dục (Quality Education); bình đẳng giới (Gender Equality); nước sạch và vệ sinh môi trường (Clean Water and Sanitation); năng lượng sạch và giá cả hợp lý (Affordable and Clean Energy); tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững (Decent Work and Economic Growth); hợp tác vì các mục tiêu phát triển (Partnerships for the goals)...

Năm nay, Đại học Western Sydney của Australia tiếp tục dẫn đầu THE Impact Rankings. Đại học Manchester của Anh và Đại học Tasmania của Australia đồng hạng hai. Các vị trí tiếp theo thuộc về Đại học Aalborg của Đan Mạch và Đại học RMIT của Australia.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 77 cơ sở giáo dục đại, Indonesia có 45 cơ sở, Philippines có 56 cơ sở và Malaysia có 28 cơ sở nằm trong bảng xếp hạng này.