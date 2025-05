Zalo tiếp tục là nền tảng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam năm 2025.

Số liệu cho thấy, Zalo vượt xa các đối thủ khác như Messenger, Gmail, Telegram hay Microsoft Teams... để đứng đầu trong lĩnh vực nhắn tin và gọi điện trực tuyến, thể hiện qua các chỉ số ấn tượng.

Tỷ lệ sử dụng (Usage) của Zalo đạt 98%, minh chứng cho việc gần như toàn bộ người dùng điện thoại được khảo sát đều sử dụng Zalo. Con số này bỏ xa ứng dụng đứng thứ 2 là Messenger (82%), và các ứng dụng còn lại đều dưới 55%. Tính trên thời lượng sử dụng (Length), Zalo chiếm 22% tổng thời lượng sử dụng các app nhắn tin/gọi điện. Đây là con số cao nhất trong các ứng dụng khi Messenger chỉ chiếm 5,6%, còn các ứng dụng khác (Gmail, Telegram, Teams) đều dưới 0,5%.

Không chỉ vượt trội trong hạng mục gọi điện và nhắn tin, số liệu từ khảo sát cũng cho thấy 98% người dùng smartphone tại Việt Nam sử dụng Zalo nói chung, giúp ứng dụng vượt lên trên hàng loạt tên tuổi quốc tế như Facebook (95%), Messenger (82%) và TikTok (79%) để trở thành ứng dụng phổ biến nhất Việt Nam theo tỷ lệ sử dụng.

Xét theo giới tính, Zalo vẫn tiếp tục thể hiện vị trí vượt trội của mình khi đều ở top đầu với tỷ lệ sử dụng hầu như tuyệt đối ở cả nam là 96% và nữ là 100%. Trên khía cạnh độ tuổi, tỷ lệ sử dụng Zalo gần như phổ biến tuyệt đối ở cả nhóm người trẻ dưới 26 tuổi (100%), theo sau là Facebook và Tiktok (93%). Với nhóm độ tuổi từ 27, con số này chạm ngưỡng 97%.

Việc Zalo dẫn đầu về mức độ sử dụng không chỉ là minh chứng cho sự tin tưởng từ người dùng, mà còn khẳng định vị thế là ứng dụng hàng đầu trong việc đáp ứng nhu cầu giao tiếp, kết nối của người dân Việt Nam. Theo báo cáo “The Connected Consumer quý IV/2024” do Decision Lab công bố, Zalo tiếp tục dẫn đầu các nền tảng nhắn tin tại Việt Nam ở cả tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích.

Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược lấy người dùng làm trung tâm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số nhằm mang đến trải nghiệm nhắn tin và kết nối tối ưu, góp phần thúc đẩy năng suất, hiệu quả giao tiếp và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

“Q&Me” là nền tảng khảo sát trực tuyến do Asia Plus Inc. phát triển, chuyên cung cấp các nghiên cứu thị trường tại Việt Nam. Báo cáo được thực hiện định kỳ thông qua khảo sát với hàng nghìn người tiêu dùng trên cả nước. Dữ liệu từ Q&Me mang lại cái nhìn tổng quan về hành vi tiêu dùng, xu hướng mua sắm, mức độ nhận diện thương hiệu cũng như mức độ hài lòng của khách hàng trong nhiều ngành hàng khác nhau.