Zalo phối hợp cùng nhà mạng bảo vệ tài khoản người dùng

Zalo và Viettel phối hợp triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ tài khoản người dùng, góp phần xây dựng môi trường số an toàn và minh bạch tại Việt Nam.

Sự phối hợp giữa Zalo và Viettel được thực hiện trên cơ sở Luật Viễn thông và các văn bản hướng dẫn về cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet (OTT).

Cập nhật thông tin người dùng, hạn chế rủi ro từ thuê bao thu hồi

Trong thời gian tới, nhà mạng sẽ cập nhật cho Zalo danh sách thuê bao di động bị thu hồi. Trên cơ sở đó, Zalo sẽ tiến hành rà soát tài khoản được đăng ký bằng các số điện thoại này và chủ động gửi thông báo để người dùng cập nhật lại số điện thoại, nhằm đảm bảo dịch vụ được thông suốt và phù hợp với quy định của pháp luật.

Zalo sẽ chủ động gửi thông báo để người dùng cập nhật lại số điện thoại.

Nỗ lực phối hợp này nhằm bảo vệ người dùng khỏi các nguy cơ bị vô hiệu hóa tài khoản, mất quyền truy cập hoặc bị chiếm đoạt tài khoản khi số điện thoại cũ được cấp lại cho người khác. Giải pháp này cũng góp phần ngăn chặn tình trạng lợi dụng các tài khoản gắn với thuê bao thu hồi để phát tán tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi cộng đồng người dùng và môi trường viễn thông, Internet tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc triển khai giữa Zalo và nhà mạng sẽ giúp bảo vệ cả thuê bao cũ lẫn người sử dụng thuê bao mới. Thông qua việc xác thực, người dùng nhận thuê bao mới không thể truy cập trái phép vào tài khoản của chủ sở hữu thuê bao cũ, từ đó bảo vệ dữ liệu cá nhân, nội dung riêng tư của người dùng gắn với tài khoản cũ.

Người dùng có thể cập nhật số điện thoại mới trên Zalo chỉ với 3 bước đơn giản.

Bà Lê Thị Kim Xuyến - Giám đốc Truyền thông và Chuyển đổi số, Zalo - cho biết: "Quyền riêng tư và an toàn của người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của Zalo. Chúng tôi hy vọng việc triển khai cùng nhà mạng sẽ giúp người dùng duy trì quyền kiểm soát tài khoản, bảo đảm an toàn cho dữ liệu cá nhân trên môi trường số".

Chung tay vì môi trường số an toàn và minh bạch

Việc phối hợp giữa Zalo và Viettel được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuê bao, cũng như tài khoản trên môi trường số, loại bỏ vấn nạn SIM rác và tài khoản ảo, các hành vi trục lợi từ hạ tầng viễn thông, Internet. Đây cũng là một trong những giải pháp hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ người dùng trên không gian số. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dùng về an toàn số trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi.

Việc triển khai giữa Zalo và nhà mạng hứa hẹn giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân, nội dung riêng tư của cả thuê bao cũ lẫn người sử dụng thuê bao mới.

Trong nhiều năm qua, Zalo không ngừng đầu tư vào các giải pháp công nghệ và quy trình vận hành nhằm xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh cho người dùng Việt Nam. Ngoài các tính năng giúp người dùng chủ động bảo vệ tài khoản, nền tảng liên tục triển khai công cụ hỗ trợ phát hiện, cảnh báo và xử lý các hành vi giả mạo, lừa đảo, phát tán nội dung xấu độc. Zalo cũng duy trì cơ chế tiếp nhận phản ánh từ cộng đồng để kịp thời ngăn chặn rủi ro phát sinh trên không gian mạng. Các vấn đề về dữ liệu và quyền riêng tư luôn được Zalo tuân thủ nghiêm ngặt.