Zalo nhận bằng khen từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An

Hôm 4/12, Zalo nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, triển khai ứng dụng Zalo vào hoạt động chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2024.

Trong năm 2024, Zalo đã hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An triển khai Zalo OA (Official Account) trên toàn tỉnh. Giữa tháng 7/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã xây dựng 21 OA cho các đơn vị Mặt trận Tổ quốc cấp huyện. Đến tháng 9/2024, 460 OA cho các đơn vị Mặt trận cấp xã cũng được triển khai.

Tổng cộng có 482 OA đã được triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, bao gồm 1 OA cấp tỉnh, 21 OA cấp huyện, và 460 OA cấp xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An là đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai OA trên toàn tuyến.

Việc lựa chọn kênh Zalo OA để phát triển cho toàn tuyến huyện, xã nhằm hiện thực hóa quan điểm, mục tiêu của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 là xây dựng hình ảnh “Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số” đủ mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, luôn đi cùng và bắt kịp sự chuyển động của thời đại.

Để quá trình chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An diễn ra thành công, ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã thành lập tổ tham mưu văn bản triển khai OA, dưới sự hỗ trợ của đội ngũ Zalo. Sau khi Zalo OA được triển khai, MTTQ Nghệ An đã tổ chức tập huấn cho hơn 2.300 cán bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, khẳng định: “Chúng tôi nhận thấy Zalo OA là kênh có nhiều tính năng phù hợp với mục đích tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc".

Cũng theo bà Sinh, Zalo được sử dụng rộng rãi ở cả thành thị và nông thôn, và được ưa chuộng bởi người dùng thuộc mọi tầng lớp xã hội, bao gồm cả người có thu nhập thấp bởi tính năng nhắn tin nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật; đây chính là điểm rất thuận lợi, đúng với phương châm của chúng tôi là “Hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tiếng dân, hành động vì dân.

Ông Trương Thiết Hùng, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cho biết mô hình Zalo OA đã góp phần nâng cao trình độ của cán bộ Mặt trận trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời, hiệu quả và chuyên nghiệp, góp phần phát huy hiệu quả vai trò, vị trí của Mặt trận trong tình hình mới, thật sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

“Hiện nay, MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An đang mong muốn sử dụng Zalo Mini App để tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, góp ý các văn bản của nhà nước, lấy ý kiến, kiến nghị của nhân dân”, ông Trương Thiết Hùng chia sẻ.

Zalo đã nhiều lần được tặng bằng khen từ các cơ quan Nhà nước, không chỉ cho những đóng góp quan trọng với công tác chuyển đổi số quốc gia mà còn bởi những hoạt động thiết thực hướng tới cộng đồng và xã hội. Tháng 4/2023, Zalo được Giám đốc Công an TP.HCM khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đóng góp tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và cải cách hành chính của quận 12.

Tháng 8/2021, Zalo được UBND tỉnh Bắc Giang khen tặng vì những đóng góp tích cực vào việc phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Sự ghi nhận của các cơ quan Nhà nước là nguồn động lực to lớn để Zalo tiếp tục những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng bằng sức mạnh của công nghệ, xứng đáng với danh hiệu nền tảng nhắn tin “quốc dân” tại Việt Nam.