Zalo giữ vững vị thế là nền tảng giao tiếp phổ biến nhất Việt Nam

Theo báo cáo The Connected Consumer quý II/2026, với tỷ lệ sử dụng 81% và 54% người dùng yêu thích, Zalo tiếp tục dẫn đầu các nền tảng nhắn tin tại thị trường Việt.

The Connected Consumer là báo cáo nghiên cứu hàng quý do Decision Lab thực hiện và công bố. Tập trung vào thói quen trực tuyến cùng những xu hướng mới của người tiêu dùng, báo cáo công bố những chỉ số quan trọng về thị trường nền tảng số (Digital platforms) tại Việt Nam.

Những chỉ số nào cho thấy Zalo là ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất ở Việt Nam?

Trong báo cáo The Connected Consumer, Decision Lab chỉ ra Zalo tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tại thị trường Việt Nam ở cả hai chỉ số quan trọng: Tỷ lệ sử dụng (penetration rate) đạt 81% và tỷ lệ yêu thích (preference rate) đạt 54%. Đây là quý thứ 23 liên tiếp (kể từ năm 2020) nền tảng này duy trì vị thế dẫn đầu.

Zalo tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng nhắn tin được sử dụng rộng rãi, với đa dạng nhóm người dùng tại Việt Nam.

Ở hạng mục nền tảng giao tiếp và mạng xã hội, Zalo tạo khoảng cách khá xa so với các nền tảng quốc tế như Facebook (61%) hay Messenger (48%), trong khi các nền tảng còn lại đều dưới 25% (TikTok 24%, Instagram 11%, WhatsApp 7%, Viber 7%).

Tính đến tháng 09/2026, Zalo đạt 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng và 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Zalo vượt Facebook và Messenger ở chỉ số thống kê về mức độ yêu thích các nền tảng giao tiếp và kết nối xã hội.

Mức độ sử dụng Zalo giữa các thế hệ người dùng khác nhau như thế nào?

Báo cáo của Decision Lab cũng chỉ ra Zalo được ưu tiên lựa chọn bởi cả 3 thế hệ người dùng trong các hoạt động nhắn tin và kết nối gia đình, bạn bè. Cụ thể: Thế hệ X (sinh từ năm 1960-1980) có tới 71% người dùng chọn Zalo để giao tiếp hàng ngày. Thế hệ Y (sinh từ năm 1981-1996) ghi nhận tỷ lệ lựa chọn Zalo đạt 55%, trong khi Facebook là 22% và Messenger là 13%. Cuối cùng là thế hệ Z (sinh từ năm 1997-2008): Dù có xu hướng sử dụng đồng thời nhiều nền tảng, Zalo vẫn dẫn đầu với 34% người dùng thế hệ Z ưu tiên lựa chọn.

Điều này cho thấy Zalo đáp ứng được nhu cầu giao tiếp của người dùng ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Mức độ ưu tiên lựa chọn nền tảng để nhắn tin hàng ngày của ba nhóm người dùng thuộc thế hệ X, Y, Z. Nguồn: Decision Lab, quý II/2026.

Zalo có những tính năng nào giúp người dùng bảo vệ tài khoản và quyền riêng tư?

Bên cạnh quy mô hoạt động lớn, Zalo chú trọng tăng cường các biện pháp bảo mật giúp người dùng chủ động bảo vệ quyền riêng tư. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể kích hoạt các tính năng như Bảo mật 2 lớp, Báo xấu và Tuỳ chỉnh Quyền riêng tư tích hợp sẵn trong ứng dụng.

Những nỗ lực trong việc bảo vệ dữ liệu của Zalo cũng được ghi nhận bởi tổ chức quốc tế. Tiêu biểu, Zalo đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022, tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). Chứng nhận do BSI, tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh, đánh giá và cấp gần nhất vào năm 2025, áp dụng cho các hoạt động phát triển và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo. Tiêu chuẩn này yêu cầu doanh nghiệp nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách liên tục, nhằm bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin.

Chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 được áp dụng cho các hoạt động phát triển và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.

Để đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022, Zalo thiết lập và duy trì Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS) cho các hoạt động trong phạm vi chứng nhận, gồm hạ tầng công nghệ, hệ thống ứng dụng, dữ liệu và quy trình vận hành. Hệ thống này yêu cầu:

Thứ nhất, đưa yêu cầu an toàn thông tin vào vận hành hàng ngày qua các cơ chế kiểm soát cụ thể như quản lý quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu, quản lý thay đổi hệ thống, giám sát an ninh, ứng phó sự cố, sao lưu và khôi phục dịch vụ.

Thứ hai, duy trì hồ sơ, nhật ký và bằng chứng vận hành để chứng minh các yêu cầu được thực hiện liên tục.

Cuối cùng là rà soát, đánh giá định kỳ các biện pháp kiểm soát để thích ứng với thay đổi về công nghệ, yêu cầu kinh doanh và rủi ro mới.