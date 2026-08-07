Yếu tố quyết định dòng vốn EU đầu tư vào TP.HCM

Các dự án đạt tiêu chuẩn công nghệ, quản trị, môi trường và phát triển bền vững tại TP.HCM ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định đầu tư của doanh nghiệp châu Âu.

Trong thông tin gửi đến họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Sở Tài chính TP cho biết trong 7 tháng đầu năm, các nhà đầu tư thuộc 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đăng ký đầu tư vào thành phố khoảng 216,13 triệu USD , chiếm 2,29% tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký của thành phố trong kỳ. Trong đó, có 69 dự án cấp mới với tổng vốn khoảng 6,62 triệu USD ; 9 lượt dự án điều chỉnh vốn, tăng khoảng 97,44 triệu USD ; và 65 trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp với giá trị khoảng 112,07 triệu USD .

Dòng vốn tập trung chủ yếu tại một số đối tác lớn, trong đó Hà Lan đạt khoảng 106,9 triệu USD , Pháp khoảng 83,7 triệu USD và Đức khoảng 19,9 triệu USD ; 3 quốc gia này chiếm khoảng 97,4% tổng vốn đăng ký của khối EU vào TP.HCM trong kỳ.

Quy mô dòng vốn EU còn khiêm tốn

Sở Tài chính TP đánh giá dòng vốn từ EU tiếp tục duy trì sự hiện diện và có chuyển biến tích cực về chất lượng, nhưng quy mô vẫn còn khiêm tốn, chưa tạo thành làn sóng tăng trưởng đột biến. Đáng chú ý, khoảng 96,9% tổng vốn từ EU trong kỳ được thực hiện thông qua điều chỉnh tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, cho thấy nhà đầu tư châu Âu có xu hướng củng cố, mở rộng hoạt động hiện hữu và tham gia sâu hơn vào thị trường.

Về chất lượng dự án, dòng vốn này chú trọng công nghệ, quản trị doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển bền vững, phù hợp với định hướng thu hút FDI có chọn lọc của thành phố.

Qua theo dõi, dòng vốn của các nhà đầu tư châu Âu tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo; thương mại - dịch vụ; bất động sản; tài chính - ngân hàng; logistics; thông tin, truyền thông; hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ. Đây là các lĩnh vực có nền tảng thị trường và hệ sinh thái doanh nghiệp tương đối phát triển tại thành phố.

Bên cạnh các ngành truyền thống, xu hướng quan tâm đến các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao ngày càng rõ hơn, gồm công nghệ cao, công nghệ số, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, tự động hóa, cơ khí chính xác, năng lượng sạch, sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, logistics thông minh và các dịch vụ chất lượng cao.

Dòng vốn châu Âu đang từng bước chuyển dịch và đa dạng hóa sang công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh, nhưng chưa thay thế hoàn toàn các ngành đầu tư truyền thống. Điểm nổi bật là yêu cầu về tiêu chuẩn công nghệ, quản trị, môi trường và phát triển bền vững ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong quyết định đầu tư của doanh nghiệp châu Âu.

Xu hướng này phù hợp với định hướng của thành phố về thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng lớn, sử dụng đất và năng lượng hiệu quả, thân thiện môi trường, có khả năng lan tỏa, chuyển giao công nghệ và kết nối với doanh nghiệp trong nước.

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin của doanh nghiệp châu Âu đối với môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, biến động dòng vốn đầu tư còn chịu tác động của nhiều yếu tố khác như tình hình kinh tế thế giới, chuỗi cung ứng, chính sách đầu tư, đất đai, hạ tầng và nhu cầu mở rộng hoạt động của doanh nghiệp.

"Làn xanh" cho các nhà đầu tư

TP.HCM đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế với những mục tiêu chiến lược nhằm kết nối quốc tế và ứng dụng Fintech, hình thành hệ sinh thái tài chính số tiên tiến, thu hút vốn đầu tư và nhân lực chất lượng cao, tạo lực hút cho doanh nghiệp và chuyên gia toàn cầu.

Qua đây, TP.HCM có những chính sách về thuế, tài chính ưu đãi, ngoại hối, ngân hàng, đất đai, xây dựng, cơ sở hạ tầng, chính sách đối với nhà đầu tư chiến lược, lao động, nhập cảnh, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và đổi mới sáng tạo. Theo Sở Tài chính TP.HCM, các chính sách này nhằm tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn, vượt trội và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế để thu hút nguồn vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao vào Việt Nam.

TP.HCM cũng đã phê duyệt đề án và thành lập CTCP Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM, với vốn điều lệ ban đầu dự kiến 500 tỷ đồng . Trong đó, ngân sách thành phố góp 200 tỷ đồng (40%) và khu vực tư nhân góp 300 tỷ đồng (60%). Về dài hạn, quy mô vốn của quỹ dự kiến được nâng lên tối thiểu 5.000 tỷ đồng vào năm 2035 thông qua việc huy động thêm nguồn lực xã hội.

Quỹ này ưu tiên các lĩnh vực công nghệ có giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, robot và tự động hóa. Ngoài đầu tư tại TP.HCM, quỹ cũng có thể đồng đầu tư với các quỹ khác trong nước vào các dự án có hoạt động nghiên cứu - phát triển, chuyển giao công nghệ hoặc đóng góp vào chuỗi giá trị kinh tế của thành phố.

Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND ngày 19/6 quy định về chế độ miễn tiền thuê đất dành cho các dự án đầu tư trên địa bàn, hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề ưu đãi hoặc triển khai tại những địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn.

Mức ưu đãi được phân cấp rõ ràng, từ việc miễn phí thuê đất trong thời hạn 6 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm cho đến toàn bộ thời gian thuê tùy theo tính chất và quy mô dự án. Ngoài ra, các dự án phi lợi nhuận cũng được hưởng chính sách miễn tiền thuê đất tối đa để khuyến khích phát triển xã hội. Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày ban hành, đóng vai trò là khung pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư tại thành phố.

Chế độ ưu đãi này áp dụng cho các dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.HCM đáp ứng một trong 2 điều kiện là dự án xã hội hóa và dự án phi lợi nhuận. Đặc biệt đối với dự án phi lợi nhuận nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với dự án phi lợi nhuận được đầu tư trên địa bàn TP.HCM.