Yếu tố nào quyết định khả năng thích nghi của trẻ những năm đầu đời?

Đề kháng không chỉ là "lá chắn" bảo vệ cơ thể, mà còn là một trong những yếu tố góp phần giúp trẻ thích nghi với sự thay đổi diễn ra trong những năm đầu đời.

Giai đoạn đầu đời, cơ thể của bé phải học cách thích nghi với hàng loạt thay đổi về môi trường, nhịp sinh hoạt và tác động từ thế giới bên ngoài. Điều thú vị là dù cùng sống trong những điều kiện tương tự, khả năng thích nghi của mỗi đứa bé lại rất khác nhau. Có bé nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, duy trì nhịp sinh hoạt ổn định và luôn hào hứng khám phá. Trong khi đó, một số bé lại cần nhiều thời gian hơn để làm quen với những thay đổi diễn ra xung quanh.

Theo các chuyên gia, sự khác biệt này không chỉ đến từ tính cách hay yếu tố bẩm sinh, mà còn liên quan đến nền tảng sinh học được xây dựng từ sớm. Trong đó, đề kháng là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng.

Trẻ lớn lên trong vô vàn tác động từ môi trường

Những tháng đầu tiên sau khi bé chào đời chủ yếu gắn với vòng tay gia đình. Sau đó con dần bước vào môi trường mới như trường học, lớp kỹ năng, sân chơi hay hoạt động cộng đồng. Mỗi ngày đều mang đến những trải nghiệm khác nhau.

Trong quá trình khám phá môi trường xung quanh, bé được làm quen bạn bè mới, tiếp xúc đa dạng thực phẩm, tham gia nhiều hoạt động vận động hơn hoặc thay đổi lịch sinh hoạt theo từng giai đoạn phát triển.

Không chỉ vậy, môi trường sống xung quanh bé cũng luôn thay đổi. Thời tiết nóng lạnh thất thường, sự khác biệt giữa môi trường trong nhà và ngoài trời, những chuyến đi xa hay đơn giản là việc thay đổi giờ giấc sinh hoạt đều đặt ra yêu cầu thích nghi đối với cơ thể.

Cùng môi trường sống nhưng khả năng thích nghi của mỗi trẻ có thể rất khác nhau.

Điều đáng nói là cùng học một lớp, cùng sinh hoạt trong môi trường tương tự nhưng mỗi trẻ lại phản ứng khác nhau trước những thay đổi. Có bé nhanh chóng bắt nhịp môi trường mới và duy trì trạng thái ổn định, trong khi đó, một số bé khác lại nhạy cảm hơn với biến động từ bên ngoài.

Theo các nhà khoa học, khả năng thích nghi là kết quả của sự phối hợp giữa nhiều hệ thống trong cơ thể, nhằm duy trì trạng thái cân bằng trước những thay đổi của môi trường. Đây cũng là lý do những năm đầu đời được xem là giai đoạn quan trọng để xây dựng nền tảng sức khỏe lâu dài cho trẻ.

Từ lớp học, sân chơi đến những chuyến đi xa, mỗi trải nghiệm mới đều là cơ hội để trẻ khám phá và trưởng thành.

Hiểu điều đó, nhiều phụ huynh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến khả năng thích nghi của con trong cuộc sống thường ngày. Một đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh không chỉ được đánh giá dựa trên chỉ số tăng trưởng cơ thể, mà còn là khả năng học hỏi, vui chơi và tận hưởng trải nghiệm mới. Trong bức tranh đó, đề kháng được nhìn nhận như một phần của nền tảng sức khỏe lâu dài.

Trên thực tế, nhiều người thường nghĩ rằng đề kháng chỉ hoạt động khi cơ thể đối mặt với vấn đề sức khỏe, bệnh tật. Nhưng hệ thống này còn tham gia vào quá trình duy trì trạng thái cân bằng của cơ thể trước những tác động, sự thay đổi của môi trường sống.

Nền tảng đề kháng của cơ thể được hình thành như thế nào?

Theo các chuyên gia nhi khoa, nền tảng đề kháng được xây dựng từ nhiều yếu tố như dinh dưỡng, giấc ngủ, vận động và môi trường sống. Trong đó, dinh dưỡng được xem là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đáng kể.

Dinh dưỡng đầu đời là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần xây dựng nền tảng đề kháng cho bé.

Những năm gần đây, lactoferrin - protein thiết yếu có trong sữa mẹ, đặc biệt dồi dào trong sữa non - là một trong những thành phần nhận được nhiều sự quan tâm từ giới khoa học. Theo tổng quan đăng trên The Journal of Pediatric, lactoferrin tham gia vào nhiều quá trình sinh học liên quan đến sự phát triển hệ tiêu hóa cũng như các cơ chế bảo vệ tự nhiên của trẻ trong giai đoạn đầu đời.

Nghiên cứu tổng hợp gần đây trên Current Opinion in Food Science năm 2024 cũng cho thấy lactoferrin có mối liên hệ với sức khỏe đường ruột, sự thiết lập hệ vi sinh vật đường ruột và quá trình phát triển nền tảng đề kháng trong những năm đầu đời.

Bên cạnh lactoferrin, sữa non còn chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học khác, trong đó có IgG - loại kháng thể quan trọng tham gia vào cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrients, giá trị của sữa non không đến từ một thành phần đơn lẻ mà từ sự hiện diện đồng thời của nhiều hợp chất sinh học như lactoferrin, IgG và yếu tố miễn dịch khác.

Đề kháng góp phần giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng trước những thay đổi từ môi trường.

Theo đó, xu hướng dinh dưỡng hiện nay hướng đến những công thức có khả năng tạo ra giá trị cộng hưởng giữa nhiều thành phần thiết yếu. Với cách tiếp cận này, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin được phát triển dựa trên sự kết hợp của nhiều thành phần thiết yếu thay vì tập trung vào một dưỡng chất đơn lẻ. Sản phẩm sở hữu phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24 giờ chứa kháng thể IgG cùng công thức FDI (HMO + FOS). Trong đó, lactoferrin và IgG là hai thành phần thiết yếu tự nhiên giúp tăng cường đề kháng tối ưu, kết hợp công thức FDI (HMO + FOS) góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học quốc tế, phần lớn tế bào miễn dịch của cơ thể tập trung tại đường tiêu hóa. Đây cũng là nơi diễn ra sự tương tác liên tục giữa hệ miễn dịch với hệ vi sinh vật đường ruột. Hệ vi sinh cân bằng được xem là yếu tố góp phần duy trì sức khỏe và khả năng thích nghi của cơ thể trước tác động từ môi trường.

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin sở hữu phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24 giờ chứa IgG và công thức FDI (HMO + FOS).

Từ góc độ này, việc xây dựng đề kháng không đơn thuần là câu chuyện bổ sung một dưỡng chất cụ thể mà là quá trình chăm sóc đồng thời nhiều nền tảng khác nhau. Dù trẻ hay ốm, trẻ sinh non hay sinh mổ thường là những nhóm được nhắc đến nhiều khi nói về đề kháng, nhu cầu xây dựng nền tảng này thực tế không chỉ giới hạn ở một nhóm trẻ cụ thể. Bởi bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải liên tục thích nghi với những thay đổi diễn ra trong những năm đầu đời, từ môi trường học tập, thời tiết đến nhịp sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, ngày càng nhiều phụ huynh lựa chọn chủ động tạo nền tảng đề kháng cho bé ngay ở giai đoạn đầu đời.

Với sự kết hợp giữa lactoferrin, sữa non 24 giờ chứa IgG cùng công thức FDI (HMO + FOS), Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin trở thành lựa chọn được nhiều bậc cha mẹ ưu tiên giúp con tăng đề kháng, hỗ trợ cân bằng vi sinh đường ruột góp phần giúp giảm nhiễm trùng hô hấp và tiêu hóa.

Thực tế, khả năng thích nghi không phải là điều xuất hiện trong một sớm một chiều. Đó là kết quả của nhiều nền tảng được vun đắp theo thời gian, giúp trẻ thêm tự tin học hỏi,