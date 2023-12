Ý tưởng ban đầu của Elon Musk về chiếc xe bán tải Cybertruck

Cuốn tiểu sử đã vén màn hậu trường đằng sau ý tưởng phá vỡ tư duy thông thường về chiếc xe bán tải Cybertruck của “thiên tài công nghệ” Elon Musk

Từ đầu năm 2017, họ đã bắt đầu bàn qua những ý tưởng về xe bán tải Tesla.

Von Holzhausen bắt đầu với những thiết kế truyền thống và lấy chiếc Silverado của Chevrolet làm mẫu. Họ đặt một chiếc như thế ngay giữa xưởng, rồi tìm hiểu tỷ trọng và các bộ phận của nó.

Musk bảo rằng anh muốn thứ gì đó thật lý thú, thậm chí có thể gây bất ngờ. Vì thế, họ đã xem xét những mẫu xe có nét ngầu, chất trong lịch sử, mà nổi bật nhất là El Camino, mẫu xe hai cửa (coupé) kiểu vị lai hoài cổ được Chevrolet sản xuất vào thập niên 1960.

Von Holzhausen đã thiết kế một chiếc xe bán tải với điểm nhấn tương tự, nhưng sau khi dạo một vòng quanh mô hình, họ đều đồng tình rằng nó tạo cảm giác quá yếu đuối. Von Holzhausen cho biết: “Nó quá cong cớn và không có được cái uy của một chiếc xe bán tải”.

Sau đó, Musk đã bổ sung một nguồn tham chiếu thiết kế tạo cảm hứng cho anh: mẫu Esprit của Lotus vào cuối thập niên 1970, chiếc xe thể thao Anh Quốc có mũi nhọn hình nêm. Anh đặc biệt say mê phiên bản xuất hiện trong bộ phim James Bond năm 1977, The Spy Who Loved Me (Yêu chàng điêp viên). Anh đã mua chiếc xe được dùng trong bộ phim với giá gần 1 triệu đôla và trưng bày nó trong xưởng thiết kế của Tesla.

Elon Musk giới thiệu chiếc Cybertruck năm 2019. Ảnh: Reuters.

Quá trình động não rất vui, nhưng vẫn không mang đến chủ đề khiến họ hào hứng. Để tìm cảm hứng, họ đã ghé thăm Bảo tàng Ô-tô Petersen và nhận thấy một điều bất ngờ. Von Holzhausen cho biết: “Chúng tôi nhận ra về cơ bản, xe bán tải không hề thay đổi hình thái quy trình sản xuất trong suốt 80 năm”.

Điều đó đã khiến Musk chuyển sự tập trung sang điều cơ bản hơn: Họ nên sử dụng vật liệu gì để chế tạo thân xe? Việc suy tính lại các vật liệu, kể cả tính chất vật lý của cấu trúc chiếc xe, sẽ mở ra khả năng tạo nên những thiết kế vô cùng mới mẻ.

“Ban đầu, chúng tôi nghĩ đến nhôm”, von Holzhausen nói. “Chúng tôi cũng phân vân về titan, vì độ bền rất quan trọng”. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, Musk đã bị mê hoặc trước khả năng tạo ra một chiếc tàu tên lửa từ thép không gỉ lóng lánh. Anh nhận ra nó cũng hợp với xe bán tải. Thân xe bằng thép không gỉ không cần sơn và có thể chịu tải từ cấu trúc chiếc xe. Vào một chiều thứ Sáu, sau vài tuần thảo luận, Musk bước vào và tuyên bố: “Chúng ta sẽ chế tạo toàn bộ món này bằng thép không gỉ”.

Charles Kuehmann từng là Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật vật liệu tại Tesla và SpaceX. Musk có một lợi thế là các công ty của anh có thể chia sẻ với nhau kiến thức kỹ thuật. Kuehmann đã phát triển nên một hợp kim thép không gỉ siêu cứng có thể “cuộn lạnh” mà không cần xử lý nhiệt - phương pháp mà Tesla giữ bằng sáng chế. Vật liệu này đủ bền và rẻ để sử dụng cho cả xe tải và tên lửa.

Quyết định sử dụng thép không gỉ cho Cybertruck đã tác động lớn đến phần kỹ thuật của chiếc xe. Thân xe làm bằng thép đóng vai trò là cấu trúc chịu tải của xe, thay vì phải tạo ra khung gầm để làm điều đó. Musk đề xuất: “Hãy tạo nên sức mạnh cho phần ngoại thất, biến nó thành bộ xương ngoài gắn chắc mọi thứ còn lại bên trong”.

Việc sử dụng thép không gỉ cũng mở ra những khả năng mới cho ngoại hình của chiếc xe tải. Thay vì sử dụng máy dập để đẽo sợi carbon thành các tấm thân xe với những đường cong và hình dạng tinh tế, thép không gỉ hợp với các tấm phẳng và góc sắc hơn. Điều đó cho phép - và có phần bắt buộc - đội ngũ thiết kế phải khám phá những ý tưởng mới vị lai hơn, kiểu cách hơn và thậm chí ngược đời hơn.