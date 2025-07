Ý chí lớn giúp bạn đi xa hơn

Mơ ước sẽ giúp bạn đi bước đầu tiên trên con đường gian nan mang tên sự nghiệp. Nếu trong tim đã nung nấu ước mơ, bạn hãy nỗ lực hết mình để biến nó thành hiện thực.

Hãy nuôi dưỡng ước mơ và nỗ lực hết mình để biến nó thành hiện thực. Ảnh minh họa: F.P.

Một hôm tôi ra ngoài làm việc, về đến công ty vừa đúng giờ ăn trưa, nên tôi đi thẳng xuống nhà ăn. Trông thấy chị đầu bếp đang nướng bánh, tôi liền trêu đùa: "Bà chị nướng cho em cái bánh to vào nhé, càng to càng tốt!".

Nói xong, tôi vừa xoa tay ngồi vào bàn ăn vừa nháy mắt ra hiệu, cười với chị. Chị ấy lườm tôi một cái, nói: "Cứ cho là tôi muốn nướng cho cậu một chiếc bánh thật to, nhưng cậu cũng nên hỏi cái nồi này xem nó có chịu nướng cho cậu hay không? Bánh dù to đến mấy thì có thể to hơn cái nồi được hay không?".

Thật không ngờ một chị đầu bếp làm công việc rất bình thường lại nói ra được những lời có ý nghĩa sâu xa đến như vậy. Tuy giản dị, chân thật nhưng lại khiến người ta tỉnh ngộ.

Cái bánh ta đã ăn thuộc về quá khứ, cái bánh đang nướng thuộc về tương lai. Con người ai cũng đều mong mình nướng được cái bánh to nhất, nhưng kích thước của bánh lại phụ thuộc vào kích thước của nồi. Đó chính là ý chí của bạn. Muốn nướng được cái bánh to thì chí hướng của bạn bắt buộc phải đủ lớn.

Tôi thường hay nghe một số người phàn nàn rằng xuất phát điểm của bản thân quá thấp, cơ hội quá ít. Họ không bằng lòng với tình trạng hiện tại, nhưng cũng không nỗ lực, cố gắng hơn, cứ duy trì như vậy, cuối cùng không hoàn thành được bất cứ việc gì.

Tôi không rõ đối với những người đó, cái gọi là “thấp” và “ít” được đánh giá dựa trên cơ sở nào. Họ có tự kiểm điểm lại xem tại sao mình lại cứ mãi thấp bé như vậy hay không?

Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Foxconn Quách Đài Danh từng nói: "Năng lực, hành động và chí khí của con người lớn bao nhiêu thì cơ hội thể hiện mình của họ cũng lớn bấy nhiêu".

Cho dù là tự thân lập nghiệp hay làm việc trong công ty, doanh nghiệp, nếu muốn biết trong tương lai một người có thể đi xa được đến đâu, thì trước tiên phải xem chí hướng của họ lớn đến đâu. Điều này quyết định đích đến mà sự nghiệp của họ có thể vươn tới.

Những nhân tố mà bạn cho rằng đang hạn chế sự phát triển của mình, không phải là lời giáo điều được dạy trong trường học, cũng không phải là pháp luật hay pháp quy trong xã hội, hay tầm nhìn của công ty và văn hóa của doanh nghiệp, mà là ý chí của chính con người bạn. Trong lòng bạn hình dung ra tương lai của mình như thế nào thì cuộc đời bạn cũng sẽ có kết cục như vậy.

Chúng ta không thể lựa chọn hoàn cảnh ra đời của mình, nhưng lại có thể quyết định quá trình trưởng thành sau này. Chúng ta không thể biết được mình sẽ sống bao lâu, nhưng chắc chắn có thể điều khiển được hướng đi và quyết định được những trải nghiệm của cuộc đời mình.