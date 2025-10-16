Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xuyên đêm dập lửa ở đám cháy xưởng gỗ tại TP.HCM

  • Thứ năm, 16/10/2025 16:31 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Cơ sở sản xuất, chế biến gỗ ở TP.HCM bị cháy từ chiều qua (15/10) đến sáng 16/10 mới được dập tắt hoàn toàn.

Ngày 16/10, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở sản xuất, chế biến gỗ.
Theo thông tin ban đầu, chiều muộn 15/10, cơ sở sản xuất, chế biến gỗ Nguyễn Văn Bình, rộng khoảng 1.500 m2 ở tổ 1, ấp Kỉnh Nhượng, xã Phước Hòa bất ngờ bốc cháy.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Dân quân tự vệ của Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Hòa đã nhanh chóng triển khai 18 dân quân thường trực phối hợp cùng lực lượng Công an xã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa.
Sau đó, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 3h ngày 16/10, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, do cơ sở sản xuất chứa nhiều mùn cưa, dăm bào (gỗ vụn) nên ngọn lửa âm ỉ bên trong, lượng lượng chữa cháy vẫn phải tiếp tục tưới nước.
Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.

https://tienphong.vn/chay-xuong-go-luc-luong-chuc-nang-dap-lua-xuyen-dem-post1787629.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

