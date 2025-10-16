Xuyên đêm dập lửa ở đám cháy xưởng gỗ tại TP.HCM

Ngày 16/10, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở sản xuất, chế biến gỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Dân quân tự vệ của Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Hòa đã nhanh chóng triển khai 18 dân quân thường trực phối hợp cùng lực lượng Công an xã nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Sau đó, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp tới hiện trường dập lửa. Đến khoảng 3h ngày 16/10, lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, do cơ sở sản xuất chứa nhiều mùn cưa, dăm bào (gỗ vụn) nên ngọn lửa âm ỉ bên trong, lượng lượng chữa cháy vẫn phải tiếp tục tưới nước.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.

Xe taxi bất ngờ bốc khói trước một khách sạn ở tỉnh Lâm Đồng. Phát hiện sự việc, nhân viên khách sạn cùng người dân nhanh trí dùng bình cứu hỏa phá cửa, dập lửa và giải cứu tài xế mắc kẹt bên trong.

Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.