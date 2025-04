Xưởng đúc chip lớn nhất thế giới mở thêm 24 nhà máy

Theo Gizchina, nhằm đáp ứng nhu cầu chip bán dẫn ngày càng cao trong giai đoạn bùng nổ AI, tập đoàn TSMC sẽ xây dựng 24 nhà máy mới ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. Việc mở rộng này sẽ tăng gia tăng đáng kể năng lực sản xuất của xưởng đúc chip lớn nhất thế giới.

Sẽ có 9 nhà máy thành lập ngay trong năm nay, 8 trong số này được dùng để tạo ra các dòng chip tiên tiến. Không quá khó để mở rộng cơ sở sản xuất nhưng vấn đề kéo theo là nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao.

Việc tuyển dụng ở các quốc gia như Mỹ rất tốn kém. Mức lương cao khiến chi phí cho việc thành lập nhà máy mới đội lên đáng kể. Tuy nhiên, lực lượng lao động của TSMC mở rộng rất nhanh.

Năm 2019, công ty có khoảng 51.000 nhân viên. Tính đến tháng 12/2024, lực lượng lao động đạt 83.825 người. Với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, TSMC tuyển thêm 1.300 nhân viên trong nửa đầu năm 2025. Công ty dự kiến có 90.000 nhân viên vào cuối năm nay hơn 100.000 trên toàn thế giới vào năm 2026.

Động lực chính cho sự tăng trưởng này là công nghệ AI. Từ điện toán đám mây đến các thiết bị thông minh, AI tạo ra nhu cầu lớn về các dòng chip hiện đại, mạnh mẽ. TSMC muốn vượt lên trước đối thủ cạnh tranh bằng cách đầu tư lớn ngay bây giờ.

Theo nhận định của Gizchina, việc đầu tư ồ ạt trong thời gian ngắn của TSMC cũng mang theo những rủi ro nhất định. Cạnh tranh toàn cầu đang gia tăng. Quản lý chuỗi cung ứng và tuyển dụng đủ lao động lành nghề có thể là thách thức.

Tuy nhiên, thành tích tích cực về đổi mới và thành công của TSMC tạo niềm tin về khả năng vượt qua thử thách của họ.

