Xúc động chiếc ghế trống trong lễ tốt nghiệp đại học ở TP.HCM

Hai phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nghỉ hưu

0

Công an tỉnh Sóc Trăng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với hai đồng chí phó giám đốc Công an tỉnh.