Xuân Lan nói về 'vai ác, phải mắng chửi thí sinh'

Xuân Lan kể khi tham gia truyền hình thực tế, cô được giao đóng vai ác, phải tỏ ra lạnh lùng, thậm chí mắng chửi thí sinh.

Mới đây, trên trang cá nhân, Xuân Lan chia sẻ về kinh nghiệm tham gia truyền hình thực tế. Theo người mẫu, thường một show thực tế càng gây tranh cãi càng được chú ý. Cô thường được giao vai ác để gây tranh cãi, tạo sự chú ý.

“Mình được đạo diễn chương trình trân trọng giao nhiệm vụ: ngoài việc dẫn chương trình, là ban giám khảo còn phải ‘đóng vai ác’. Lúc này mọi người sẽ nhớ đoạn mình mắng Lê Thúy vì em ấy cứ đòi bỏ về không thi nữa. Hoặc đoạn mở đầu của mùa 2012 trên du thuyền Âu Cơ khi các bạn thí sinh không trân trọng cơ hội. Ôi mình phải làm tròn vai. Thế nên khi bị chửi xong, thí sinh xám ngoét mặt, có bạn còn bật khóc vì tức quá. Bản thân mình thương thí sinh đứt ruột nhưng vẫn phải làm mặt lạnh vì được giao bài như thế. Không làm, đền hợp đồng làm sao”, Xuân Lan kể.

Xuân Lan kể cô từng đảm nhận vai ác khi tham gia chương trình thực tế. Ảnh: FBNV.

Xuân Lan kể thêm cô được yêu cầu phải tỏ ra nghiêm trọng, lạnh lùng mỗi khi nói câu quen thuộc: “Trên tay tôi là những tấm hình, người tôi không gọi tên, lập tức phải quay về thu dọn đồ đạc và rời khỏi cuộc thi”.

Việc phải đóng vai ác khiến Xuân Lan bị chửi bới, công kích bằng những ngôn từ thậm tệ.

“Nào là đồ ác độc, yêu quái, nào là đồ phù thủy. Kể cả thí sinh cũng ghét mình. Nhưng đó là trên sóng truyền hình cho khán giả xem và chỉ ở những tập đầu tiên. Chờ xem vài tập sau, truyền hình thực tế sẽ cho ta điều gì nhé. Đó là hành trình biến các cô thí sinh từ ngây ngô chưa biết gì trở thành siêu mẫu trong vài tháng. Rõ ràng, sau đêm chung kết, các thí sinh của chương trình lột xác thành thiên nga hết. Ai cũng có thành tích ở các sàn diễn từ trong nước đến tuần lễ thời trang thế giới”, Xuân Lan chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Xuân Lan, mạng xã hội hiện nay "mạnh" hơn nhiều so với trước và giới trẻ cũng nhiều cơ hội hơn, các show thực tế có lẽ nên thay đổi cách làm.

Bên cạnh đó, Xuân Lan còn tiết lộ các chương trình về người mẫu rất đầu tư kinh phí để tạo ra game show chỉn chu.

“Thời điểm kinh tế khó khăn này mà vẫn chi nhiều tỷ đồng để sản xuất là can đảm. Mình nhớ từ 14 năm trước, để sản xuất 1 tập đã phải ngốn hơn 1 tỷ đồng . Ê-kíp cả trăm người. Nhà chung luôn có camera, đội quay phim, thư ký, biên kịch và quản lý thí sinh trực 24/24. Chưa tính dàn máy quay, dựng, thiết bị đặc biệt, bối cảnh, di chuyển, ăn uống, chỗ ở và nguồn tiền lương của cả trăm người trong nhiều tháng thật sự chóng mặt. Bên cạnh đó là chi phí phát sóng trên đài”, Xuân Lan viết.

Chia sẻ của Xuân Lan được đưa ra giữa thời điểm Vietnam's Next Top Model 2025 lên sóng. Bộ tứ quyền lực của chương trình năm nay gồm Thanh Hằng, NTK Đỗ Mạnh Cường, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ và Nam Trung. Những ngày qua, chương trình gây bàn tán xôn xao mạng xã hội về những bức hình chụp thử thách.