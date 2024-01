Xử phạt hành chính trong vụ nhiều học sinh nhập viện ở Thanh Hóa

Liên quan đến vụ việc nhiều học sinh của Trường Tiểu học Điện Biên 1, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) bị đau bụng phải nhập viện, cơ quan chức vừa có quyết định xử phạt hành chính.

Chánh Thanh tra Sở Y tế Thanh Hóa đã ký quyết định xử phạt hành chính với số tiền 16 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần thương mại và phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn (đơn vị cung ứng thực phẩm, chế biến phục vụ bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Điện Biên 1) vì đã có hành vi vi phạm: Thực hiện không đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước và cống rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp của Trường Tiểu học Điện Biên 1 bị ứ đọng.

Mẫu xét nghiệm không có hóa chất và vi khuẩn

Trường Tiểu học Điện Biên 1.

Như Tiền Phong đã thông tin, sau bữa trưa ngày 21/12/2023, nhiều học sinh của Trường Tiểu học Điện Biên 1 bị đau bụng phải nhập viện điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, sáng 22/12, cơ quan chức năng đã có mặt tại Trường Tiểu học Điện Biên 1, lấy các mẫu lưu thực phẩm của ngày 21/12 gửi đi xét nghiệm; UBND TP Thanh Hoá phối hợp với Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn để ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đồng thời, UBND TP Thanh Hóa đã có văn bản chấn chỉnh chung về công tác quản lý học sinh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tới các đơn vị...

Đến nay, tình hình sức khoẻ của 20 học sinh, 1 giáo viên phải nhập viện đã ổn định, nhà trường vẫn tổ chức các hoạt động dạy học và tổ chức hoạt động bán trú bình thường. Qua thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa, kết quả xét nghiệm (mẫu lưu) không có hóa chất và vi khuẩn.

Theo UBND TP Thanh Hóa, sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Điện Biên 1 đã gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của giáo viên và học sinh nhà trường, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho phụ huynh học sinh gửi con ăn bán trú tại nhà trường, do đó UBND TP Thanh hóa đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại Trường Tiểu học Điện Biên 1.

Đồng thời, UBND TP Thanh Hóa sẽ tổ chức kiểm điểm để xem xét xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm nêu trên.