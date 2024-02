Xử phạt 700 triệu đồng một công ty khai thác quặng apatit ở Lào Cai

Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt 700 triệu đồng Công ty Phân lân nung chảy Lào Cai do vi phạm các quy định trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Ngày 3/2, theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai tổng số tiền 700 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường xử phạt 500 triệu đồng đơn vị này do khai thác vượt công suất được phép khai thác hằng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 25% đến dưới 50%. Cụ thể: Năm 2021, công ty đã khai thác được 713.940,12 tấn quặng, vượt 213.940,12 tấn quặng, tương đương vượt 42,78% so với công suất được phép khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ TNMT cấp.

Xử phạt Công ty 120 triệu đồng do đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ. Cụ thể, Công ty đổ đất, đá thải lên khu vực phía sau thao trường bắn súng mở rộng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và khu vực giáp kho lưu quặng III với diện tích khoảng 8 ha, trong đó đổ thải bao trùm cả đường dân sinh.

Khai trường khai thác quặng apatit tại xã Tả Phời và xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai. Ảnh: Đức Nguyễn.

Ngoài ra, xử phạt 80 triệu đồng Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai, do quá thời hạn trong thông báo kết quả kiểm tra nhưng thực hiện chưa đầy đủ các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, công ty chưa tổng hợp, báo cáo cụ thể về khối lượng đất, đá thải để san lấp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định; chưa báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về sự biến động của trữ lượng quặng apatit loại I để hướng dẫn tính toán, nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (nếu có) theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai phải đổ thải đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ được phê duyệt. Quá trình khai thác không gây ô nhiễm môi trường và không làm ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật.