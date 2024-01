Xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Cuối năm, các cuộc liên hoan diễn ra nhiều, người dân có xu hướng sử dụng rượu bia tăng cao, trong khi đó vi phạm nồng độ cồn là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông.

Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT, Công an TP Hà Nội và lãnh đạo Công an huyện, Đội Cảnh sát GT-TT, Công an huyện Sóc Sơn đã tăng cường các biện pháp, giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm nồng độ cồn, từ đó kéo giảm TNGT do rượu bia gây ra.

Tối 26/1, dù nhiệt độ ngoài trời chỉ 8-9 độ C, rất rét buốt, tổ công tác của Đội CSGT-TT, Công an huyện Sóc Sơn vẫn cắm chốt, bám đường xử lý vi phạm nồng độ cồn tại đường 35, thuộc địa bàn xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội. Ghi nhận tại ca trực đã có 5 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn trên tổng số hàng trăm lượt kiểm tra.

Lái xe N.V.T vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,357mg/lít khí thở.

Đáng chú ý, vào khoảng 20h5, tổ công tác dừng xe kiểm tra lái môtô mang BKS 29S6-865.xx. Lái xe N.V.T. (SN 1984, HKTT: Sóc Sơn, Hà Nội) vi phạm ở mức khá cao 0,357mg/lít khí thở. Lái xe T. phân trần vừa dự liên hoan cuối năm tại cơ quan, không thể từ chối, nên có uống rượu.

Sau đó ít phút, kiểm tra lái xe ôtô mang BKS 29A-702.xx cũng vi phạm ở mức 0,264mg/lít khí thở. Lái xe Đ.V.H. (SN 1980, HKTT: Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) thừa nhận có uống rượu trước khi lái xe. Với mức vi phạm này, lái xe H. sẽ bị xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng.

Thiếu tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Sóc Sơn, cho biết: Thời điểm cuối năm, người dân thường có xu hướng tham gia các cuộc hội họp, liên hoan, tổng kết… Nếu không làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa và xử lý, nguy cơ TNGT từ rượu, bia xảy ra là rất cao. Trên cơ sở dự báo tình hình, điều tra cơ bản, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm và khung giờ có nguy cơ xảy ra vi phạm nồng độ cồn, đơn vị đã bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý, không để người dân điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia.

"Từ nay đến hết Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn trên tinh thần không có ngoại lệ, không vùng cấm, thay đổi liên tục thời gian và địa điểm. Để hạn chế các vụ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra, chúng tôi mong người dân tự giác chấp hành luật an toàn giao thông", thiếu tá Phạm Văn Luyến nói.

Ngoài ra, để công tác xử lý đạt hiệu quả cao nhất, Đội Cảnh sát GT-TT đã phối hợp với công an xã, UBND xã trên địa bàn huyện tuyên truyền đến người dân không uống rượu bia khi lái xe tại các buổi họp chi bộ, họp tổng kết…

Kết quả từ ngày 15/12 đến 26/1, Đội CSGT-TT, Công an huyện Sóc Sơn đã xử lý 452 trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó vi phạm nồng độ cồn là 190 trường hợp, xử lý vi phạm xe chở quá tải, quá khổ, cơi nơi thành thùng 51 trường hợp.

Với những kết quả đạt được, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn của Công an huyện Sóc Sơn đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.