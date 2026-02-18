Xử lý trường hợp đốt pháo hoa trái phép đêm giao thừa Tết Bính Ngọ

Ngày 18/2, Công an Hà Nội cho biết Công an phường Yên Nghĩa phát hiện, lập hồ sơ xử lý trường hợp đốt pháo hoa trái phép trong thời điểm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, bảo đảm nghiêm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo thông tin từ Công an phường Yên Nghĩa, khoảng 0h17 ngày 17/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát phục vụ cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, Tổ công tác phát hiện tại khu vực ngõ 1092 đường Quang Trung (phường Yên Nghĩa) có tiếng nổ nghi do đốt pháo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định anh N.D.T (SN 1970) là người trực tiếp thực hiện hành vi đốt pháo hoa trái quy định. Tại hiện trường, Công an thu giữ xác pháo và ghi nhận loại pháo được sử dụng là pháo hoa không do Bộ Quốc phòng sản xuất, không thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định hiện hành.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan Công an, anh N.D.T khai nhận đã đặt mua một hộp pháo hoa kích thước 18 cmx18 cmx12 cm qua mạng xã hội từ khoảng 2 năm trước, sau đó cất giấu tại nhà. Đến thời điểm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, anh T. mang pháo ra đốt thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Công an Hà Nội cho biết hành vi đốt pháo hoa không đúng quy định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây cháy nổ và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư, đặc biệt trong thời điểm cao điểm lễ, Tết.

Theo quy định của pháp luật, chỉ các loại pháo hoa do doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất, kinh doanh hợp pháp và không gây tiếng nổ mới được phép sử dụng trong một số trường hợp cụ thể.

Việc tự ý mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo hoa không rõ nguồn gốc, không đúng quy định có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Hiện Công an phường Yên Nghĩa hoàn thiện hồ sơ để xử lý trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo, tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo trái phép dưới mọi hình thức.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.