Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm

Liên tiếp trong các ngày 5-6/6, tổ công tác của Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, thông tin thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về tăng cường quản lý đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn thành phố, trong những ngày đầu tháng 6/2024, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT. Trong đó tập trung vào các cơ sở kinh doanh không phép, sai phép, vi phạm quy định về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh karaoke có dấu hiệu biến tướng, trá hình.

Theo đó, tối 5/6, tổ công tác của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp Công an các quận Nam Từ Liêm (Cầu Giấy) tiến hành kiểm tra đối với 4 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Tại cơ sở kinh doanh trên phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, đại diện cơ sở chưa xuất trình các loại giấy tờ, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 16 bình kim loại, trong đó có 8 bình còn nguyên chưa sử dụng. Đại diện cơ sở trình bày các bình trên là bình khí NO2 dùng để bơm vào bóng khi có khách sử dụng dịch vụ yêu cầu. Liền sau đó, vào 0h57 ngày 6/6, tổ công tác tiếp tục kiểm tra cơ sở karaoke tại dự án nhà ở Hateco 6, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động kinh doanh với 1/8 phòng có khách sử dụng dịch vụ. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8h đến 24h mỗi ngày.

Tiếp đó, tối 6/6, tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục phối hợp với Công an các huyện Sóc Sơn, Mê Linh kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 22h05..., tổ công tác kiểm tra cơ sở karaoke Music Queen, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 3/5 phòng có khách sử dụng dịch vụ karaoke; cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ thủ tục hành chính; tổ công tác phát hiện 4 bình khí màu xanh và 50 vỏ quả bóng. Quản lý cơ sở trình bày là khí N2O bán cho khách khi có yêu cầu vời giá 1 triệu đồng/ bình.

Tổ công tác bàn giao trường hợp vi phạm cho Công an huyện Sóc Sơn xác minh xử lý theo quy định.

Tổ công tác kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn huyện Mê Linh.

Trên địa bàn huyện Mê Linh, vào khoảng 23h30 cùng ngày, tổ công tác kiểm tra cơ sở karaoke Phoenix, xã Kim Hoa. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 1/4 phòng có khách sử dụng dịch vụ karaoke. Tương tự như cá cơ sở kinh doanh karaoke đã kiểm tra trước đó, cơ sở này cũng chưa xuất trình được giấy tờ thủ tục hành chính và cũng có 2 bình khí màu xanh, 20 vỏ quả bóng, được xác định là khí N20, bán cho khách khi có yêu cầu với giá 1,1 triệu đồng/ bình.

Đại úy Bùi Quang Hưng, Phó đội trưởng Đội Đăng ký quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu, cho rằng các cơ sở kinh doanh karaoke này do không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự, đã có dấu hiệu hoạt động với hình thức biến tướng là “kinh doanh nhà hàng ăn uống”. Đặc biệt là tình trạng kinh doanh “bóng cười” tràn lan tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Quá trình kiểm tra tổ công tác đã đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm, bàn giao cho lực lượng công an cơ sở xử lý theo thẩm quyền.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH khẳng định trước tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự, chưa đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp, đơn vị sẽ phối hợp cơ quan báo chí và công an quận, huyện, thị xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, cơ sở kinh doanh nhạy cảm về ANTT để chủ cơ sở nắm vững các quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vi phạm đặc biệt là hành vi bán khí N2O trái phép.