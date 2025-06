Xu hướng tiêu dùng của Gen Z - cơ hội cho doanh nghiệp chế biến thịt

Nhịp sống hiện đại khiến hành vi tiêu dùng thay đổi. Trong bối cảnh đó, thịt chế biến trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ Việt.

Từ xu hướng đó, Masan MEATLife từng bước gia tăng thị phần bằng mô hình chuỗi khép kín và chiến lược hiện diện xuyên suốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày.

Thay đổi trong thói quen tiêu dùng thịt của người trẻ

Thế hệ Z và Millennials tại Việt Nam đang tái định nghĩa cách tiếp cận thực phẩm, đặc biệt là sản phẩm thịt. Khác với thế hệ trước vốn quen mua thịt tươi tại chợ truyền thống, nhiều người tiêu dùng trẻ chuộng sản phẩm tiện lợi, có thương hiệu rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và dễ dàng truy xuất nguồn gốc.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa, thói quen sống độc lập của nhiều người trẻ và thời gian dành cho việc nấu nướng ngày càng ít đi. Tuy vậy, việc đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, khẩu vị vẫn không giảm. Điều này tạo ra nhu cầu ngày càng lớn với sản phẩm thịt chế biến, vốn vừa tiện lợi, vừa đảm bảo an toàn và dễ bảo quản.

Sản phẩm thịt chế biến được nhiều người trẻ ưa chuộng vì vừa tiện lợi, vừa đảm bảo an toàn và dễ bảo quản.

Theo báo cáo từ IMARC Group, thị trường thịt chế biến tại Việt Nam đạt 2,5 tỷ USD vào năm 2024, dự kiến tăng lên 4,6 tỷ USD vào năm 2033, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 6,91% trong giai đoạn 2025-2033. Con số này cho thấy tiềm năng dài hạn và mức độ chấp nhận của người tiêu dùng với sản phẩm thịt chế biến, đặc biệt nhóm người trẻ và khu vực đô thị.

Các sản phẩm thịt chế biến như xúc xích, thịt nguội, chả lụa… không còn là sản phẩm phụ mà trở thành mặt hàng chính trong giỏ hàng tiêu dùng hàng ngày. Lợi thế của sản phẩm này là sự tiện dụng, an toàn, dễ bảo quản và phù hợp nhiều phong cách sống khác nhau - từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến gia đình trẻ.

Nhiều người chọn kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua thực phẩm, đặc biệt là thịt và sản phẩm từ thịt.

Dù vẫn chiếm tỷ trọng lớn, chợ truyền thống đang dần mất ưu thế trong mắt người tiêu dùng trẻ. Thay vào đó, nhiều người chọn kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi để mua thực phẩm, đặc biệt thịt và sản phẩm có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm.

Theo báo cáo của Cimigo về nhu cầu và xu hướng ăn uống lành mạnh tại Việt Nam năm 2022, người Việt ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân: 61% ý kiến cho biết đang theo chế độ ăn uống lành mạnh và 72% người - có nhận biết tiêu chuẩn thực phẩm - sẵn sàng trả thêm 10% để mua các sản phẩm đạt tiêu chuẩn như Vietgap, Organic, ISO. Điều này phần nào cho thấy an toàn và sức khỏe là tiêu chí hàng đầu trong lựa chọn thực phẩm của người Việt hiện nay; củng cố xu hướng dịch chuyển từ kênh truyền thống sang hiện đại - nơi sản phẩm thịt chế biến có cơ hội vươn lên.

Hệ sinh thái hiện đại là lợi thế cạnh tranh cốt lõi

Trong bối cảnh nhu cầu người tiêu dùng nâng cao và thị trường cạnh tranh hơn, lợi thế không chỉ đến từ sản phẩm chất lượng mà còn là khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng, tiếp cận người tiêu dùng nhanh chóng và tích hợp dữ liệu để cá nhân hóa trải nghiệm.

Những doanh nghiệp có khả năng kiểm soát từ sản xuất đến phân phối, đồng thời tạo ra giá trị gia tăng ở nhiều khâu sẽ có ưu thế vượt trội trong cuộc đua chiếm lĩnh thị trường. Tại Việt Nam, Masan MEATLife (MML) là một trong số ít doanh nghiệp đủ năng lực để làm được điều đó.

Người tiêu dùng chọn thịt ủ mát MEATDeli tại siêu thị.

Là thành viên trong hệ sinh thái tiêu dùng của Tập đoàn Masan, Masan MEATLife sở hữu mô hình “Farm to table” kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị được chuẩn hóa: Từ chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến phân phối. Không chỉ cung cấp thịt tươi, MML còn tập trung phát triển các dòng sản phẩm thịt chế biến như xúc xích, thịt nguội, chả lụa… phù hợp nhu cầu tiêu dùng nhanh, tiện, sạch của thế hệ trẻ.

Thịt ủ mát MEATDeli tươi ngon mềm mọng nhờ quy trình ủ mát chuẩn Âu 3 bước.

Theo báo cáo tài chính quý I, Masan MEATLife ghi nhận doanh thu đạt 2.070 tỷ đồng , tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 116 tỷ đồng , cải thiện mạnh so với mức âm 47 tỷ đồng cùng kỳ. Mảng thịt tươi và thịt chế biến ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Riêng thịt chế biến ghi dấu ấn với các thương hiệu Ponnie và Heo Cao Bồi, đạt tổng doanh thu trung bình 240 tỷ đồng /tháng. Ngoài ra, MML đang dẫn đầu danh mục protein tại hệ thống WinCommerce với thị phần 54%, gấp 5 lần so với đối thủ gần nhất.

Người tiêu dùng có thể chọn mua sản phẩm của Masan MEATLife tại hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam như cửa hàng WinMart/WinMart+/WiN.

Hiện người tiêu dùng có thể chọn mua sản phẩm của Masan MEATLife tại hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam như cửa hàng WinMart/WinMart+/WiN. Đồng thời, khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc thông qua QR code trên nhãn phụ khay thịt, để tham khảo thông tin chi tiết sản phẩm, yên tâm về chất lượng và sự an toàn khi lựa chọn sản phẩm của đơn vị này. Sự hợp tác chặt chẽ giữa MML với chuỗi bán lẻ WinCommerce trong quy trình giết mổ - chế biến - bảo quản và vận chuyển giúp doanh nghiệp tạo lợi thế lớn.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tổ chức vào tháng 4, ban lãnh đạo Masan MEATLife tái khẳng định chiến lược trọng tâm là chuyển mình toàn diện thành công ty chuyên về thịt chế biến có thương hiệu, đồng thời mở rộng hợp tác hệ thống bán lẻ WinCommerce.