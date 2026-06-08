Xôn xao dân 'khu nhà giàu' đi bốc thăm giành suất mua nhà xã hội

Danh sách hàng nghìn hồ sơ đủ điều kiện tham gia bốc thăm mua NƠXH tại dự án CT3 Kim Chung thu hút sự chú ý khi nhiều trường hợp ở tại chung cư cao cấp, khu đô thị "nhà giàu".

Liên danh chủ đầu tư gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP mới đây công khai danh sách 3.652 hồ sơ đủ điều kiện mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung (đợt 1).

Nhiều hồ sơ đăng ký ghi địa chỉ tại các khu đô thị cao cấp

Theo danh sách này, có 3.372 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, 222 hồ sơ đủ điều kiện thuê mua và 58 hồ sơ đủ điều kiện thuê.

Nhiều người đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) các khu đô thị "nhà giàu", chung cư cao cấp.

Đáng chú ý, trong danh sách được công khai, nhiều người đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án trên đang ở tại các khu đô thị "nhà giàu", chung cư cao cấp của Hà Nội như Vinhomes Green Bay, Vinhomes Smart City, khu Times City; Sun Square Lê Đức Thọ, Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Khu Ngoại giao đoàn;...

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao, thu hút sự quan tâm trên các diễn đàn và mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ khi người đăng ký mua nhà ở xã hội lại đang sinh sống tại những khu vực được xem là có mức sống cao.

Một số bình luận cho rằng đây có thể là những trường hợp đang thuê nhà hoặc ở cùng bố mẹ: "Chắc là chưa có nhà nên đang thuê tạm bên đó"; "Có thể họ ở cùng gia đình nhưng chưa đứng tên tài sản"; "Cần xem nguồn gốc nhà ở đó là của họ hay chỉ là nơi thuê trọ"...

Địa chỉ nơi ở không đồng nghĩa với việc sở hữu nhà

Liên danh chủ đầu tư cho biết, việc công khai danh sách được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở kết quả rà soát hồ sơ và ý kiến của Sở Xây dựng.

Trao đổi với PV Tiền Phong về việc xuất hiện nhiều trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội nhưng đang ở tại các khu đô thị cao cấp, đại diện chủ đầu tư cho rằng - cần phân biệt giữa nơi ở hiện tại và quyền sở hữu nhà ở.

Dự kiến ngày 20/6, chủ đầu tư sẽ tổ chức bốc thăm trực tuyến để xác định người mua, thuê mua nhà ở xã hội dự án CT3 Kim Chung.

Theo vị này, có thể đây là những trường hợp đang sinh sống cùng bố mẹ tại các khu đô thị nói trên nhưng bản thân chưa có nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình. Nếu đáp ứng các điều kiện về nhà ở, thu nhập và các tiêu chí khác theo quy định thì họ vẫn thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội.

Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp đang thuê nhà tại các khu chung cư hoặc khu đô thị này. Việc thuê nhà không làm mất quyền đăng ký mua nhà ở xã hội nếu người thuê đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Trước đó, đại diện liên danh chủ đầu tư cho biết, dự kiến ngày 20/6 sẽ tổ chức bốc thăm trực tuyến để xác định người được mua, thuê mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung. Quá trình bốc thăm trực tuyến sẽ có sự giám sát của công an và các cơ quan liên quan để đảm bảo minh bạch.

Theo kế hoạch, việc bốc thăm sẽ được tổ chức theo từng nhóm đối tượng và từng khung thời gian cụ thể trong ngày. Buổi sáng dành cho các trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội; buổi chiều dành cho các trường hợp thuê mua và thuê. Các nhóm ưu tiên sẽ được thực hiện theo đúng quy định trước khi tiếp tục bốc thăm đối với hồ sơ còn lại.