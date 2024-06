Xoài Non xác nhận ly hôn Xemesis

Sau hơn một tháng vướng nghi vấn gặp trục trặc hôn nhân, Xoài Non đã lên tiếng xác nhận chuyện ly hôn trên mạng xã hội.

Chiều tối 16/6, Xoài Non thông báo đã ly hôn với streamer Xemesis. Trên trang Facebook và Instagram của mình, cô viết: "First of all, I want to say thank you to everyone who has loved and supported us. And I'm sorry to announce that our relationship has come to an end. Thank you for making my youth so beautiful" (tạm dịch: Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi. Và tôi rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc. Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp!).

Xoài Non thông báo ly hôn.

Dưới bài đăng đang thu hút sự tương tác lớn này, Xoài Non đăng ảnh cưới của cả hai và tag tên Xemesis.

Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, Xemesis cũng đăng bài xác nhận chia tay ngay sau đó: “Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, cảm ơn em vì tất cả những gì đã làm cho anh trong 6 năm qua và tất cả những gì em đã hy sinh trong suốt thời gian chúng ta bên nhau”.

Cảm thấy “tiếc nuối vì chia tay”, streamer cho biết “thời gian bên nhau chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình”.

“Mong em sẽ đạt được mọi điều mình muốn trong cuộc sống và luôn mỉm cười”, Xemesis viết.

Xemesis (tên thật: Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) và Xoài Non (tên thật: Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) kết hôn vào năm 2020, khi Xoài Non vừa tròn 18 tuổi.

Xemesis được biết đến là streamer đời đầu tại Việt Nam, còn Xoài Non là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội.

Hồi tháng 5/2024, rộ lên thông tin Xoài Non và Xemesis rạn nứt tình cảm. Tuy nhiên, thời điểm đó, cả hai không trả lời trực tiếp nghi vấn ly hôn.