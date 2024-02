Xoài Non, Linh Trương lăng xê yếm đào, áo bà ba đón Tết

Ngoài áo bà ba, yếm đào cũng là trang phục truyền thống được nhiều tín đồ thời trang nữ lăng xê. Xoài Non diện chiếc yếm đỏ chất liệu gấm in hoạ tiết chìm, đính một số chi tiết lông vũ. Cô cũng diện một chiếc quần xếp lớp, phối 4 màu sắc, bao gồm vàng, xanh lá, đỏ và xanh dương. Outfit của cô được xây dựng theo concept cá chép hoá rồng, phù hợp với tinh thần đón năm mới Giáp Thìn. Xoài Non cũng thực hiện kiểu tóc búi xòe quạt, sử dụng trâm cài tóc hình rồng vàng, khiến tổng thể trở nên ăn nhập, nổi bật hơn. Ảnh: @chanchan.0411.