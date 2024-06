Xóa điểm cá độ bóng đá mùa EURO, tạm giữ 6 đối tượng

Phòng cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam cho biết triệt xóa một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn TP Tam Kỳ, ra quyết định tạm giữ 6 đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, tối 25/6, rạng sáng 26/6, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an TP Tam Kỳ bắt quả tang Phạm Anh Cường (SN 1994, trú phường An Sơn, TP Tam Kỳ) đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền cho nhiều người chơi tại nhà số 64/12 Duy Tân, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ.

Tang vật tạm giữ của các đối tượng gồm 171 triệu đồng, một máy tính xách tay, máy tính để bàn, 7 ĐTDĐ các loại, một quyển vở học sinh bên trong có ghi nội dung liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá của Phạm Anh Cường.

Phạm Anh Cường và tang vật liên quan bị tạm giữ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ đầu mùa giải EURO 2024 và Copa America 2024 đến nay, Cường sử dụng ĐTDĐ, máy tính xách tay, Ipad, máy tính bàn... để tổ chức ghi cá độ bóng đá cho nhiều người chơi trên địa bàn TP Tam Kỳ để hưởng lợi.

Riêng trong ngày 25/6, Cường đã tổ chức ghi cá độ bóng đá cho nhiều người chơi với số tiền 250 triệu đồng.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Anh Cường về hành vi “tổ chức đánh bạc”; tạm giữ 5 đối tượng trú TP Tam Kỳ về hành vi “đánh bạc” gồm Huỳnh Tấn Thảo (SN 1985, trú phường An Phú), Văn Công Huy (SN 1991, trú phường Hòa Hương), Nguyễn Trần Loan (SN 1972, trú phường An Sơn), Phạm Huy Hoàng (SN 1984, trú phường An Sơn), Võ Ngọc Duy (SN 1980, trú phường An Xuân).

Vụ việc đang được Phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng, thu thập tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội và xử lý các đối tượng có liên quan.