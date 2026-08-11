Xổ số nào có thể chơi 2 lần mỗi ngày, dễ trúng thưởng?

Với tần suất quay số 2 lần mỗi ngày, xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đang trở thành hình thức giải trí được nhiều bạn trẻ chọn lựa để khởi đầu và khép lại một ngày làm việc.

Sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng, người trẻ ngày nay có nhiều cách để giải trí. Tuy nhiên, thay vì dành nhiều thời gian cho hoạt động kéo dài, nhiều người có xu hướng tìm đến trải nghiệm nhanh gọn, linh hoạt nhưng vẫn đủ tạo cảm giác hứng khởi. Đó cũng là lý do nhiều sản phẩm giải trí liên tục thay đổi để phù hợp nhịp sống hiện đại.

Nắm bắt xu hướng này, Vietlott cho ra mắt xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với tần suất quay số 2 lần/ngày vào 13h và 21h. Việc có hai kỳ quay đồng nghĩa người chơi có hai cơ hội thử vận may và hai lần chờ đón kết quả chỉ trong một ngày. Tần suất quay số dày hơn không chỉ rút ngắn thời gian chờ đợi mà còn tạo nên nhịp trải nghiệm phù hợp lối sống năng động của giới trẻ, đặc biệt là dân văn phòng.

Với nhiều người, kỳ quay lúc 13h dần trở thành “điểm hẹn” giữa ngày. Chỉ cần vài phút trong giờ nghỉ trưa, họ có thể chọn con số yêu thích và chờ kết quả trước khi quay lại công việc. Nếu bỏ lỡ kỳ quay buổi trưa vì bận họp hoặc công việc phát sinh, vẫn còn kỳ quay lúc 21h để tiếp tục tham gia mà không phải đợi sang hôm sau.

Để tham gia dự thưởng, người chơi có thể đến điểm bán hàng Vietlott trên toàn quốc, hoặc dễ dàng mua vé qua kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (với ứng dụng hỗ trợ mua vé Vietlott SMS).

Với người bận rộn, Vietlott SMS mang đến trải nghiệm mua vé nhanh chóng, thuận tiện.

Là nhân viên văn phòng thường xuyên tăng ca đến tối, anh Tuấn Minh (TP.HCM) cho biết mình hiếm khi có thời gian ghé điểm bán sau giờ làm. “Nhiều hôm tan ca muộn, tôi mới nhớ ra là chưa mua vé. Những lúc như vậy, tôi sẽ mua vé Lotto 5/35 trên điện thoại thông qua ứng dụng Vietlott SMS. Thao tác nhanh, không phải đi đâu mà vẫn kịp tham gia kỳ quay lúc 21h”, anh chia sẻ.

Không chỉ hấp dẫn bởi tần suất quay số, xổ số quay nhanh Lotto 5/35 còn tạo dấu ấn nhờ cơ chế chia giải độc đắc. Theo đó, nếu giá trị giải độc đắc vượt mốc 12 tỷ đồng mà đến kỳ quay lúc 21h hôm sau vẫn chưa có người trúng độc đắc thì sẽ kích hoạt cơ chế chia giải. Khi đó, giá trị giải độc đắc sẽ được chia hết cho các hạng giải từ giải năm đến giải nhất (trừ giải khuyến khích) theo tỷ lệ giải nhất nhận được 1/3 giá trị độc đắc, các hạng giải còn lại nhận được 1/6 giá trị độc đắc. Nếu có hạng giải nào không có người trúng, giá trị tiền thưởng của hạng giải đó sẽ được chia cho những hạng giải bên dưới.

Thực tế, cơ chế này mang đến nhiều kỳ chia giải có giá trị thưởng hấp dẫn cho người chơi. Gần nhất, tại kỳ quay số #00806 ngày 5/8, giải độc đắc của Lotto 5/35 đạt gần 25 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ khi sản phẩm ra mắt. Kỳ chia giải này đã ghi nhận 8 người trúng giải nhất, mỗi người nhận tiền thưởng trị giá hơn 1 tỷ đồng , cao gấp 105 lần giá trị giải thưởng thông thường. Không chỉ vậy, giải nhì được nâng lên hơn 32,5 triệu đồng, gấp 6,5 lần mức thưởng thông thường. Trong khi đó các hạng giải ba, tư và năm cũng nhận được giá trị tiền thưởng cao hơn nhiều lần.

Kỳ quay số #00806 của Lotto 5/35 lập kỷ lục với giá trị giải độc đắc cao nhất từ trước đến nay.

Chính những kỳ chia giải như vậy đã tạo nên sức hút riêng của Lotto 5/35 và thu hút ngày càng nhiều người chơi tìm hiểu, trải nghiệm sản phẩm. Chị Bảo Ngọc là một trong số đó. Chị biết đến Lotto 5/35 tình cờ khi lướt mạng xã hội.

“Hôm đó, tôi đang xem video như mọi ngày thì thấy clip giới thiệu về Lotto 5/35. Ban đầu, tôi tò mò vì cơ chế chia giải khá lạ nên tìm hiểu và thử mua vé. Sau này thành thói quen, ngày nào tôi cũng mua hai vé cho hai kỳ quay. Có lần tôi nhận được tiền thưởng từ kỳ chia giải nên càng thấy sản phẩm thú vị và giới thiệu cho bạn bè cùng chơi”, chị kể.

Với hai kỳ quay số vào 13h và 21h, hình thức mua vé linh hoạt tại điểm bán hoặc qua kênh điện thoại cùng cơ chế chia giải độc đắc độc đáo, xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đang mang đến cho người chơi trẻ thêm nhiều cơ hội trải nghiệm cảm giác hồi hộp, giải trí và chờ đón may mắn. Chỉ cần vài phút để chọn những con số yêu thích, mỗi ngày đều có thể bắt đầu và kết thúc bằng cơ hội mới.

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