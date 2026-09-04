Vì sao vòng 2 khó về dáng sau sinh?

Sau khi sinh con, dù đã giảm cân, nhiều mẹ vẫn không lấy lại được vòng eo như trước. Những thay đổi ở cơ bụng, tử cung và lối sống có thể là nguyên nhân.

Xổ bụng sau sinh (vùng bụng bị phình to, chảy xệ, lỏng lẻo dù đã giảm cân) là hiện tượng rất phổ biến ở phụ nữ. Ảnh: Pampers.

Sau sinh, nhiều phụ nữ dù đã giảm cân đáng kể vẫn nhận thấy bụng nhô, mềm hoặc chảy xệ. Tình trạng này không chỉ do mỡ thừa mà còn liên quan đến những thay đổi của cơ bụng, tử cung và lối sống sau thai kỳ.

Sau 9 tháng mang thai, cơ thể phụ nữ cần thời gian để phục hồi. Vòng bụng có thể chưa trở lại như trước ngay sau khi sinh, thậm chí nhiều tháng sau vẫn còn cảm giác "xổ bụng".

Một điều đáng lưu ý là sinh thường không phải nguyên nhân duy nhất khiến bụng bị xổ. Phần lớn những thay đổi này đã bắt đầu trong thai kỳ, khi bụng phải giãn ra để thích nghi với sự phát triển của em bé.

Cơ bụng bị kéo giãn trong thai kỳ

Theo Cleveland Clinic, khi thai nhi lớn dần, thành bụng phải giãn ra đáng kể. Hai dải cơ thẳng bụng vốn nằm gần nhau ở giữa bụng có thể bị kéo sang hai bên, tạo thành tình trạng tách cơ bụng.

Khi đó, vùng bụng có thể nhô ra, đặc biệt khi mẹ ho, ngồi dậy hoặc vận động. Một số phụ nữ còn cảm thấy vùng giữa bụng mềm hơn bình thường hoặc xuất hiện đường lõm dọc theo giữa bụng.

Tách cơ bụng khá thường gặp sau thai kỳ và có thể khiến vòng eo trông lớn hơn ngay cả khi lượng mỡ trong cơ thể không quá nhiều.

Xổ bụng là tình trạng xảy ra phổ biến ở nhiều phụ nữ sau sinh. Ảnh: Shutterstock.

Tử cung chưa thể nhỏ lại ngay

Ngay sau khi em bé chào đời, tử cung vẫn còn lớn hơn nhiều so với kích thước trước khi mang thai. Cơ quan này cần thời gian để co hồi dần về trạng thái ban đầu.

Do đó, trong những ngày và tuần đầu sau sinh, bụng mẹ vẫn có thể nhô ra. Đây là một phần bình thường của quá trình hồi phục và không đồng nghĩa với việc mẹ đã tăng quá nhiều mỡ bụng.

Quá trình co hồi diễn ra dần dần, vì vậy không nên kỳ vọng vòng bụng sẽ phẳng trở lại ngay sau khi sinh.

Mỡ thừa trong thai kỳ chưa giảm hết

Bên cạnh những thay đổi về cơ, mỡ thừa cũng là một nguyên nhân thực sự khiến bụng lớn sau sinh. Trong thai kỳ, tăng cân là quá trình cần thiết để đáp ứng nhu cầu của mẹ và em bé. Sau sinh, cơ thể không thể lập tức tiêu hao toàn bộ phần cân nặng đã tăng.

Nếu mẹ tiếp tục nạp nhiều năng lượng nhưng ít vận động, lượng mỡ dư thừa có thể duy trì hoặc tăng thêm. Việc chăm con nhỏ cũng khiến nhiều phụ nữ khó dành thời gian tập luyện và xây dựng chế độ ăn uống đều đặn.

Vì vậy, lấy lại vóc dáng sau sinh cần được xem là một quá trình lâu dài thay vì cố gắng giảm cân thật nhanh.

Thiếu ngủ, căng thẳng cũng khiến việc giảm cân khó hơn

Những tháng đầu sau sinh thường đi kèm tình trạng ngủ không đủ giấc do phải chăm sóc trẻ, cho con bú và thức dậy nhiều lần trong đêm.

Thiếu ngủ kéo dài có thể khiến mẹ mệt mỏi, giảm khả năng vận động và khó duy trì những thói quen lành mạnh. Căng thẳng do chăm con cũng có thể khiến việc kiểm soát chế độ ăn uống trở nên khó khăn hơn.

Do đó, việc vòng bụng chưa trở lại như trước trong thời gian ngắn sau sinh là điều không hiếm gặp.