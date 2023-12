Xén dải phân cách nút Ngã Tư Sở và nhiều tuyến đường giảm ùn tắc

Để mở rộng lòng đường, giảm xung đột giao thông và ùn tắc, Sở GTVT Hà Nội cho biết từ nay đến cuối năm, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện xén dải phân cách trên nhiều tuyến phố.

Cụ thể, trong giai đoạn từ nay đến 31/12/2023, Sở GTVT giao cho Ban Duy tu các công trình giao thông (Ban Duy tu, Sở GTVT TP Hà Nội) tiến hành xén dải phân cách một số tuyến phố, nút giao như: Ngã Tư Sở, đường Trịnh Văn Bô, làn đường rẽ dành cho xe máy đường Châu Văn Liêm, đường dẫn xuống cầu Thanh Trì…

Nêu lý do của việc này, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, những tuyến phố, nút giao được thực hiện xén dải phân cách đều có lưu lượng phương tiện đông đúc, xung đột nhau và thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Dải phân cách phố Trịnh Văn Bô vừa được xén bỏ toàn bộ để mở rộng lòng đường. Ảnh: A.Trọng.

Với nút giao thông Ngã Tư Sở, mặc dù đã được tổ chức giao thông thường xuyên trong đó có bổ sung cầu vượt theo hướng Nguyễn Trãi - Tây Sơn, tuy nhiên từ khi hình thành thêm dòng phương tiện từ đường Vành đai 2 trên cao đổ xuống, lưu lượng phương tiện từ đường Trường Chinh vào nút giao vượt quá mật độ, gây nên ùn tắc kéo dài.

Do đó, Sở GTVT Hà Nội cho biết để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình, đảm bảo mỹ quan đô thị, giảm ùn tắc giao thông, sửa chữa, tổ chức giao thông khu vực Nút giao Ngã tư Sở là rất cần thiết và cấp bách.

Qua nghiên cứu, phương án xén một phần đảo trồng cây các góc ngã tư Nguyễn Trãi - Trường Chinh, Trường Chinh - Tây Sơn, một phần vỉa hè dưới gầm cầu vượt và xén toàn bộ 4 đảo dẫn hướng để làm tăng khả năng thông hành của phương tiện, đồng thời sử dụng các dải phân cách di động để dẫn hướng dòng phương tiện, kết hợp với điều chỉnh đèn tín hiệu giao sẽ tháo gỡ một phần ùn tắc trên nút.