Xem Bundesliga trên TV360, cơ hội cuối sở hữu vé đi Đức

TV360 tăng nhiệt cuộc đua bằng loạt quà tặng hấp dẫn, trong đó có cặp vé sang Đức xem Bundesliga – giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu hiện nay.

Chương trình khuyến mại “Xem Bundesliga, Săn vé đi Đức cùng TV360” đang bước vào chặng nước rút, mở ra cơ hội cuối cùng để người hâm mộ Việt Nam sở hữu cặp vé xem trực tiếp một trận đấu Bundesliga – giải đấu quy tụ những ngôi sao hàng đầu như Harry Kane, Jamal Musiala, Florian Wirtz hay Kim Min-jae.

Tâm điểm của chương trình là 01 cặp vé đi Đức, bao gồm chi phí di chuyển, lưu trú và vé xem một trận đấu tại Bundesliga. Đây không chỉ là cơ hội được tận mắt thấy các siêu sao thi đấu mà còn là dịp hòa mình vào bầu không khí nóng bỏng trên những khán đài châu Âu. Chỉ cần xem Bundesliga trên TV360, khán giả đã tiến gần hơn đến giấc mơ đặt chân đến “thánh địa bóng đá” nước Đức.

Không dừng lại ở đó, TV360 còn “chơi lớn” với loạt quà tặng hấp dẫn: 10 điện thoại OPPO Reno14 F 5G phục vụ xem bóng mượt mà mọi lúc, mọi nơi, cùng 05 áo đấu chính hãng Bundesliga – món quà mà bất kỳ fan ruột bóng đá Đức nào cũng khao khát sở hữu.

Đại diện TV360 cho biết chương trình được triển khai để tri ân người hâm mộ, đồng thời khẳng định vị thế của TV360 như một nền tảng thể thao bản quyền hàng đầu. Khi xem Bundesliga trên TV360, khán giả được trải nghiệm hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đường truyền ổn định, không giật lag trên mọi thiết bị – đảm bảo không bỏ lỡ khoảnh khắc kịch tính nào.

Từ tháng 8/2025, TV360 chính thức sở hữu bản quyền độc quyền Bundesliga trong 3 mùa liên tiếp 2025–2028. Toàn bộ 306 trận đấu mỗi mùa đều được phát sóng trọn vẹn, đồng thời mở ra cơ hội kết nối giữa bóng đá Việt Nam và các CLB hàng đầu nước Đức.

Để tham gia và tích lũy cơ hội trúng thưởng, khách hàng chỉ cần đăng ký gói tháng và duy trì các gói cước xem Bundesliga của TV360 theo quy định tại thời điểm quay số. Chương trình diễn ra đến hết ngày 16/12/2025 – thời điểm khép lại các trận đấu cuối cùng của Bundesliga mùa này.

Thông tin chi tiết về thể lệ và điều kiện tham gia, vui lòng liên hệ hotline 1800.8168 (miễn phí) hoặc truy cập đường dẫn chương trình.