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Xã hội

Xe tải tông cột đèn rồi lật nghiêng trên quốc lộ, tài xế tử vong

  • Chủ nhật, 1/11/2026 10:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc xe tải tông dải phân cách, lao sang làn đường ngược chiều, đâm đổ cột đèn rồi lật nghiêng trên quốc lộ 1 qua Lâm Đồng. Vụ việc khiến tài xế tử vong, phụ xe bị thương nặng.

Ngày 1/11, lãnh đạo UBND xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 khiến 2 người thương vong.

Xe tải ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, xe tải mang biển số 89H-041.xx lưu thông theo hướng Đồng Nai đi Phan Thiết. Khi đến Km1731+500, xe bất ngờ va chạm với dải phân cách giữa đường, sau đó lao qua phần đường ngược chiều, tông cột đèn ven đường rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương nặng.

Tại hiện trường, cột đèn bị tông đổ, đè lên cabin xe tải. Tài xế tử vong tại chỗ; phụ xe bị thương nặng, cabin phương tiện biến dạng nghiêm trọng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động xe cẩu cứu hộ đến hiện trường, giải cứu người mắc kẹt và đưa thi thể tài xế ra ngoài.

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Thái Lâm/Tiền Phong

Xe tải Lâm Đồng tông cột đèn lật nghiêng quốc lộ tài xế tử vong

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