Xe tải bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên đường

Một chiếc xe tải bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Đám cháy đã được kịp thời khống chế, không để xảy ra thiệt hại về người.

Hiện trường xảy ra vụ cháy xe. Ảnh: VOV

Ngày 4/1, lãnh đạo UBND xã Cồn Tiên cho biết, vụ việc xe tải bốc cháy xảy ra vào khoảng 15h ngày 3/1. Thời điểm này, xe tải biển kiểm soát 74H-001.86, kéo theo rơ moóc 74R-006.05 do tài xế P.N.Tr điều khiển, đang chở đá dăm lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Hà Tĩnh - Quảng Trị.

Khi đến khu vực thôn Xuân Hòa, xã Cồn Tiên, tài xế phát hiện các lốp xe phía sau bất ngờ bốc cháy. Do đây là khu vực đông dân cư, lại không có phương tiện chữa cháy tại chỗ, tài xế đã cố gắng điều khiển xe di chuyển đến ngã tư Cồn Tiên (thôn An Khê, xã Cồn Tiên), đỗ xe cách cây xăng Tây Đô một khoảng an toàn và kêu cứu.





Đám cháy được khống chế kịp thời.

Nhân viên cây xăng Tây Đô cùng hơn 10 người dân địa phương đã nhanh chóng sử dụng các bình chữa cháy để khống chế ngọn lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không lan sang khu vực cây xăng và nhà dân xung quanh.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.