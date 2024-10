Xe container mất lái lao vào nhà dân

7 tỉnh, thành có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do bão Trà Mi

0

Do tác động của hoàn lưu bão số 6 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.