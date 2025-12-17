Xe cào cào mini 'đại náo' công viên ở TP.HCM

Cào cào mini là loại xe địa hình siêu nhỏ được độ, chế động cơ xăng với nhiều mức phân khối, có thể đạt tốc độ tới 60km/h.

Hiện loại xe này được cho thuê tràn lan tại các công viên, người sử dụng gồm cả người lớn và trẻ em, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhưng chưa được xử lý.

Công viên thành “trường đua”, xe tự chế không kiểm định tung hoành mỗi đêm

Thời gian gần đây, nhiều người dân sinh sống tại phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) phản ánh đến Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam về tình trạng công viên Thuận Kiều, rộng khoảng 38ha, mới đưa vào sử dụng nhưng đang bị xâm chiếm bởi hoạt động cho thuê xe mô tô có động cơ. Mỗi tối, hàng loạt xe mô tô mini gầm rú, tổ chức đua trái phép với sự tham gia của cả người lớn lẫn trẻ em, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người dân đến vui chơi, tập thể dục. Trong khi đó, các chủ cho thuê xe vẫn ung dung thu tiền.

Bãi xe cào cào mini và xe điện ở công viên Thuận Kiều 38ha.

17h50 ngày 30/11, theo phản ánh của người dân, phóng viên có mặt tại công viên Thuận Kiều. Trước mắt phóng viên là hàng loạt xe mô tô mini chạy xăng, xe điện đụng với hình thù siêu nhỏ lao vun vút khắp công viên. Hoạt động này do hai nhóm người điều hành: một nhóm ở cổng phía Bắc và một nhóm “cát cứ” tại cổng phía Nam công viên.

Một chiếc xe cào cào nini có thể chạy được 60 km/h.

Trong vai khách thuê, phóng viên tiếp cận nhóm thanh niên điều hành bãi xe và được báo giá: xe điện sử dụng ắc-quy, hệ thống lái ba bánh, dẫn động bánh trước, trang trí đèn LED sặc sỡ loại xe được trẻ nhỏ ưa thích có giá 40.000 đồng/giờ. Còn loại xe mô tô chạy xăng, dáng giống xe đua, dẫn động bánh sau, pô lớn, công suất cao, thường được gọi là “cào cào mini”, có thể chạy tới 60km/h, chở được hai người, giá thuê 60.000 đồng/giờ. Theo quan sát, riêng bãi phía Bắc có khoảng 10 xe cào cào mini và gần 20 xe đạp đụng chờ khách.

Một học sinh tiểu học chạy xe với tốc độ quá nhanh, phải dang chân ra để phanh.

Cận cảnh hai loại phương tiện này, phóng viên nhận thấy tất cả đều là xe lắp ráp tự chế, không có bất kỳ thông số kỹ thuật, nhãn mác hay tên đơn vị sản xuất nào; hoàn toàn không có thông tin kiểm định an toàn hay tiêu chuẩn khí thải đối với xe chạy xăng. Hệ thống phanh lỏng lẻo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Hãi hùng trước cảnh tượng người bố chở đứa con nhỏ trên chiếc xe cào cào bay.

Theo ghi nhận, phần lớn khách thuê xe là trẻ em từ 4 đến 10 tuổi, cả nam lẫn nữ. Nhiều phụ huynh cũng thuê xe để chở con phóng nhanh khắp công viên. Đáng nói, các xe còn len lỏi ra cả đường giao thông nội khu. Dù di chuyển với tốc độ cao, các phương tiện này không hề có bất kỳ trang bị bảo hộ an toàn nào cho người điều khiển.

Bà Đinh Thị Tâm, một người dân sống tại phường Đông Hưng Thuận, bức xúc nói: “Chúng tôi đến công viên để tập thể dục nhưng xe lao vun vút không kịp né, có lúc suýt đốn ngã người đi bộ. Tai nạn xảy ra liên tục, khói bụi mù mịt, chưa kể tiếng động cơ gầm rú rất đáng sợ”.

Hai học sinh đang phóng chiếc xe như bay trong công viên.

Đứng tại công viên không lâu, phóng viên chứng kiến một “cuộc đua” của một nhóm người trong cùng gia đình vừa kết thúc, với tiếng cười nói sảng khoái xen lẫn tiếng rú ga ầm ĩ. Đáng lo ngại, trên một chiếc xe tham gia cuộc đua còn chở theo cả một em bé mới sinh.

Càng về tối, hoạt động đua xe càng đông đúc và hỗn loạn hơn. Hầu như mọi lối đi nhỏ trong công viên đều biến thành “trường đua” của những chiếc cào cào mini. Việc đua xe diễn ra tự phát, không theo trật tự nào, chủ yếu do các nhóm trẻ em rủ nhau chơi. Nhiều người đi bộ hoảng sợ, phải nép vào lề cao để tránh tai nạn.

Cào cào mini tràn ra đường phố.

Lợi nhuận bạc triệu mỗi tối, quy định bị phớt lờ

Khoảng 19h, chủ các bãi xe ở cả phía Bắc và phía Nam công viên đã thu bộn tiền với hàng chục lượt thuê liên tục. Dù công viên có quy định và rào chắn cấm tất cả các loại phương tiện cơ giới, nhưng các chủ bãi đã tự ý mở lối, tháo rào để tạo đường đua phục vụ khách thuê.

Số lượng xe cào cào cho thuê rất nhiều mang lại lợi nhuận rất lớn cho chủ bãi xe.

Theo tính toán của phóng viên, mỗi xe mỗi tối có thể cho thuê từ 4–5 lượt; nhiều khách chỉ chạy khoảng 20–30 phút rồi trả xe. Như vậy, mỗi xe mang lại doanh thu từ 200.000 đến 300.000 đồng/tối. Với khoảng 30 đầu xe, mỗi bãi có thể thu về từ 6 đến 9 triệu đồng mỗi tối, khoản lợi nhuận đủ lớn để các chủ bãi bất chấp quy định pháp luật.

Người lớn chở trẻ em trên cào cào mini đua trên đường phố trước cổng UBND phường Đông Hưng Thuận

Trong vai người muốn tìm hiểu mô hình kinh doanh, phóng viên tiếp cận một người đàn ông tên Út, tự nhận là chủ bãi xe cho thuê. Người này cho biết, dịch vụ này “nhàn mà lời”, bởi mỗi xe điện mua với giá khoảng 3,8 triệu đồng, xe chạy xăng từ 4,5 đến 6 triệu đồng; chỉ cần khách thuê đều đặn khoảng chục buổi là có thể thu hồi vốn. Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc kinh doanh loại hình này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và đã bị cấm, liệu có sợ cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý hay không, cũng như cách nào để tháo dỡ rào chắn công viên phục vụ kinh doanh, người đàn ông này chỉ im lặng.

Thực tế, hoạt động kinh doanh xe điện đụng, mô tô “cào cào mini” trong các công viên đã bị phản ánh nhiều năm qua. Các cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần ra quân kiểm tra, xử phạt. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn tái diễn, cho thấy công tác quản lý loại xe này như bắt có, bỏ đĩa.

Theo Luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), việc rao bán, độ chế, sử dụng và cho thuê xe “cào cào mini” công khai hiện nay là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Đây là các phương tiện tự chế, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, thiếu các thiết bị an toàn như đèn, gương chiếu hậu, còi, biển số nên không được phép lưu thông. Khi xảy ra tai nạn, nguy cơ chấn thương nghiêm trọng là rất lớn. Thực tế cho thấy, tai nạn liên quan đến xe “cào cào mini” không hiếm, trong khi các phương tiện này không được đăng ký, không có bảo hiểm, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Việc để trẻ em điều khiển các loại xe này càng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Để ngăn chặn tình trạng trên, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ huynh và cộng đồng nhằm bảo vệ an toàn cho người dân.