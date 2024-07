Xe biển xanh chở hàng chục thùng carton rời nhà CEO Quốc Cường Gia Lai

Hàng chục cán bộ chiến sĩ công an, viện kiểm sát, cảnh sát cơ động... có mặt trước căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM. Nhiều xe công vụ của Bộ Công an cũng dừng ở bên ngoài. Lực lượng của Bộ Công an cùng VKSND Tối cao phối hợp cùng Công an TP.HCM tiến hành khám xét nhà riêng của bà Nguyễn Thị Như Loan