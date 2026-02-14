Xây hầm cất giấu ‘chúa sơn lâm’

Hoàng Đình Đạt ở Thanh Hóa thu mua 2 cá thể hổ cấp đông rồi cất giấu dưới hầm nhà có hệ thống camera giám sát để tổ chức nấu cao, bán kiếm lời bất chính.

Ngày 13/2, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Đình Đạt (SN 1974, trú xã Xuân Lập) và Nguyễn Doãn Sơn (SN 1995, trú xã Thiệu Trung) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Theo công an, qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Hoàng Đình Đạt có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt liên quan đến các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hoàng Đình Đạt (áo sọc) cùng tang vật.

Cảnh sát phát hiện Đạt thường xuyên thu mua động vật hoang dã, trong đó có các cá thể hổ, sau đó tổ chức nấu cao để bán kiếm lời bất chính.

Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng này đã xây dựng hầm kín dưới nhà, lắp đặt cửa sắt kiên cố và hệ thống camera giám sát tinh vi.

Ngày 11/2, lực lượng chức năng đã kiểm tra nơi ở của Hoàng Đình Đạt. Tại khu vực hầm dưới nhà đối tượng này, công an phát hiện Đạt đang cất giữ 2 cá thể hổ đã được cấp đông cùng nhiều dụng cụ dùng để nấu cao.

Công an kiểm tra, phát hiện cá thể hổ trong tủ dưới căn hầm bí mật.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai đã sử dụng mạng xã hội Zalo để liên hệ với Nguyễn Doãn Sơn, mua 2 cá thể hổ đã bỏ nội tạng, tổng trọng lượng gần 400kg, với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng .

Nguyễn Doãn Sơn cũng thừa nhận đã mua 2 cá thể hổ từ một người Lào tại khu vực tỉnh Hà Tĩnh, sau đó vận chuyển về Thanh Hóa bán lại cho Đạt để thu lợi bất chính.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.