Xây dựng nền tảng dinh dưỡng cho con trong những năm đầu đời

Những năm đầu đời là giai đoạn đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của trẻ. Vì vậy, xây dựng nền tảng dinh dưỡng ngay từ sớm sẽ giúp con khỏe mạnh và phát triển toàn diện.

Trong những năm đầu tiên, cơ thể trẻ tăng trưởng nhanh nhưng các hệ cơ quan vẫn chưa hoàn thiện. Đây là lúc cha mẹ cần tập trung xây dựng 3 nền tảng quan trọng: Hệ miễn dịch, não bộ và thể chất.

Nền tảng dinh dưỡng cho con

Khoa học đã chứng minh hơn 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại ruột. Cơ quan này không chỉ là nơi hấp thu dinh dưỡng mà còn đóng vai trò như “tấm khiên phòng thủ” quan trọng. Khi hệ tiêu hóa khỏe, lợi khuẩn phát triển tốt, trẻ sẽ ít gặp vấn đề như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón. Dinh dưỡng đầy đủ ngay từ sớm, đặc biệt là nhóm chất hỗ trợ lợi khuẩn, sẽ giúp bé giảm nguy cơ ốm vặt, hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Giai đoạn 0-3 tuổi là thời kỳ con người phát triển não bộ mạnh. Não bộ trẻ lúc này hình thành hàng tỷ kết nối thần kinh mỗi ngày, đặt nền móng cho khả năng nhận thức, ngôn ngữ, trí nhớ và tư duy về sau.

Giai đoạn trên 3 tuổi, não bộ tiếp tục hoàn thiện và mở rộng các chức năng này, đòi hỏi chế độ dinh dưỡng duy trì đầy đủ và cân đối để hỗ trợ khả năng học hỏi và phát triển trí tuệ lâu dài của trẻ. Vì vậy, bất kỳ sự thiếu hụt dinh dưỡng nào trong giai đoạn này có thể để lại ảnh hưởng lâu dài đến trí tuệ và khả năng học hỏi của trẻ.

Sản phẩm MEGMILK SNOW BRAND snowmilkMEGMI 3 tạo khởi đầu vững chắc cho trẻ phát triển.

Trẻ cần bổ sung các dưỡng chất khác để tăng chiều cao và cân nặng đúng chuẩn, xây dựng xương chắc khỏe, hỗ trợ khả năng vận động… Khi dinh dưỡng được cung cấp đầy đủ và cân đối, trẻ sẽ có nền tảng thể chất vững vàng cho các mốc phát triển tiếp theo.

Các dưỡng chất thiết yếu cho trẻ

Các dưỡng chất quan trọng mà trẻ cần được cung cấp, có thể kể đến là sialic acid. Dưỡng chất này góp phần hỗ trợ bảo vệ hệ tiêu hóa bằng cách hạn chế độc tố virus, vi khuẩn bám vào các tế bào trong đường tiêu hóa. Trong bối cảnh chức năng miễn dịch của trẻ sơ sinh chưa hoàn thiện và sức đề kháng còn yếu, sialic acid đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ nhiễm trùng, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của hệ miễn dịch tự nhiên trong những năm đầu đời.

Nucleotides cũng là thành phần quan trọng, góp phần hỗ trợ tăng cường lá chắn bảo vệ cơ thể cho trẻ. Dưỡng chất này giúp duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột bằng cách thúc đẩy sự phát triển vi khuẩn có lợi trong đường ruột, hạn chế vi khuẩn có hại, từ đó hỗ trợ chức năng tiêu hóa ổn định và giảm rối loạn tiêu hóa thường gặp.

Một dưỡng chất khác cũng cần thiết cho trẻ là GOS (galacto-oligosaccharide). Đây là loại chất xơ chất lượng cao, có vai trò nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giúp hệ vi sinh trong ruột trẻ cân bằng, bảo vệ niêm mạc ruột và hỗ trợ tiêu hóa ổn định.

Sản phẩm MEGMILK SNOW BRAND snowmilkMEGMI 3 có chứa các dưỡng chất: GOS, sialic acid và nucleotides.

Bên cạnh đó, DHA giữ vai trò không thể thiếu trong sự phát triển toàn diện của não bộ và thị giác. Đồng thời, để hỗ trợ tăng trưởng chiều cao, cân nặng và thể chất tổng thể, bố mẹ cần bổ sung cho con canxi, vitamin D cùng các vitamin thiết yếu khác.

Lựa chọn sữa công thức từ Nhật Bản

Trong hành trình nuôi con, mẹ nào cũng mong tìm được loại sữa công thức đầy đủ dưỡng chất. Nhiều phụ huynh lựa chọn SNOW BRAND - thương hiệu sữa đến từ Nhật Bản với hơn 100 năm phát triển và không ngừng đổi mới. Ngay từ ngày đầu thành lập, SNOW BRAND kiên trì nghiên cứu thành phần dinh dưỡng từ sữa mẹ, để từ đó tạo ra sản phẩm phù hợp với từng giai đoạn lớn khôn của trẻ.

Trải qua nhiều thập kỷ, SNOW BRAND vẫn giữ triết lý “đặt cả trái tim vào sữa”, đầu tư quy trình sản xuất hiện đại, nguồn nguyên liệu sạch và hệ thống kiểm định theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Mỗi lon sữa đến tay người dùng đều đạt độ an toàn và chất lượng.

SNOW BRAND là thương hiệu sữa đến từ Nhật Bản.

Hiện tại, SNOW BRAND có mặt chính hãng tại Việt Nam với nhiều dòng sản phẩm phù hợp với từng độ tuổi khác nhau. Trong đó, thực phẩm bổ sung MEGMILK SNOW BRAND snowmilkMEGMI 3 dành cho trẻ trên 3 tuổi được xem là lựa chọn nền tảng về mặt dinh dưỡng. Sản phẩm là sự kết hợp của bộ dưỡng chất, gồm: Sialic acid, nucleotides, GOS, beta-carotene, DHA, vitamin D, vitamin C, canxi cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu khác. Thực phẩm bổ sung MEGMILK SNOW BRAND snowmilkMEGMI 3 có hương vị sữa thanh, dễ uống, giúp mẹ bổ sung vào thực đơn mỗi ngày.

Với bề dày hơn 100 năm nghiên cứu và chuẩn mực chất lượng Nhật Bản, SNOW BRAND là lựa chọn đồng hành cùng ba mẹ trong việc duy trì và củng cố nền tảng dinh dưỡng cho trẻ ở từng giai đoạn phát triển.