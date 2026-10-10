Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan Trung ương, địa phương; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp qua các thời kỳ.

Phát huy truyền thống vẻ vang, viết tiếp những trang sử hào hùng

Ôn lại truyền thống, Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, ngày 19/10/1946, Trung ương Đảng quyết định thành lập Chiến khu XI. Đây là tổ chức hành chính quân sự thống nhất để chỉ huy các Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, qua nhiều lần thay đổi quy mô tổ chức và tên gọi và nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, từng bước trưởng thành, lớn mạnh, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân Thủ đô đã thực hiện triệt để đường lối kháng chiến trường kỳ của dân tộc, biến mỗi con đường, tuyến phố, khu nhà thành một pháo đài tiêu diệt địch.

Ngày 19/12/1946, thực hiện mệnh lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, những người lính Thủ đô đã nổ tiếng súng đầu tiên tấn công quân Pháp, mở đầu cho toàn quốc kháng chiến.

Trong suốt hơn 3 ngàn ngày đêm trường kỳ kháng chiến, quân và dân Thủ đô Hà Nội đã đánh hàng trăm trận, góp phần cùng cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu xem các tư liệu, hiện vật truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược," quân và dân Thủ đô Hà Nội vừa chiến đấu vừa sản xuất là hậu phương lớn nhất, đóng vai trò "trái tim" của cả nước, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến… Những đóng góp to lớn ấy đã góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn chủ động tham mưu với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đầu tư xây dựng các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ, diễn tập, mua sắm trang thiết bị, phương tiện thực hiện nhiệm vụ và nâng cao đời sống bộ đội; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng…

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp thường xuyên là Thành ủy Hà Nội và Quân ủy Trung ương, được sự yêu thương đùm bọc của nhân dân, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành và phát triển, Lực lượng vũ trang Thủ đô đã gắn bó máu thịt với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, bền gan, vững chí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vừa tích cực huấn luyện xây dựng lực lượng lớn mạnh, vừa anh dũng chiến đấu, chi viện, phối hợp chiến đấu, lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, để Lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển đất nước, phát triển Thủ đô, xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên phát triển mới.

Hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố những chủ trương, giải pháp lớn về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng và bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tập trung đầu tư xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh,” cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu.

Xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có giải pháp đột phá, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động và khả năng ứng phó, xử lý hiệu quả các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu.

Chủ động xây dựng, luyện tập thuần thục các phương án; hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Quân đội và Công an trên địa bàn nắm chắc, dự báo đúng, xử lý kịp thời các tình huống, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần chủ động xây dựng các phương án, tích cực chủ động phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị tham gia, phục vụ và bảo đảm an ninh, an toàn cho các ngày đại lễ tại Thủ đô; bảo đảm cơ sở vật chất, doanh trại, thao trường, bãi tập, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về xây dựng Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng “Thế trận lòng dân” và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.

Hiện nay, Thủ đô đang quyết tâm vươn mình mạnh mẽ, với những chính sách mang tính đột phá cần sự đồng thuận của nhân dân, vì vậy, mỗi chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô phải là một tuyên truyền viên tích cực ngay tại cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân, lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không để tạo thành điểm nóng.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới” với tăng cường xây dựng đô thị văn minh; gắn phát triển cơ sở hạ tầng với nâng cao đời sống của nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác chính sách, hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa; nâng cao hiệu quả công tác phòng thủ dân sự, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang Thủ đô; xung kích đi đầu, là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quân sự, quốc phòng phù hợp với đặc thù của Thủ đô.

Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiềm năng và lợi thế của Thủ đô ưu tiên bố trí, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng địa phương theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô cần phải “Hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”; giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tôn vinh nét đẹp văn hóa "Người chiến sĩ Thủ đô" thời kỳ mới, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh; cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô xây dựng Hà Nội thực sự trở thành thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; trung tâm kết nối toàn cầu, động lực phát triển của đất nước; góp phần đưa đất nước Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng./.