Xác minh nghi vấn người 'biển thủ' tiền công đức ở đền ông Hoàng Mười

Liên quan đến clip ghi lại cảnh người đàn ông làm việc trong đền ông Hoàng Mười (Nghệ An) nghi “biển thủ” tiền công đức, cơ quan công an địa phương đã vào cuộc điều tra.

Hôm nay (29/2), trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, trước khi báo chí phản ánh về nghi vấn thành viên Ban quản lý đền ông Hoàng Mười “biển thủ tiền công đức”, chính quyền địa phương đã nhận được nhiều nguồn tin khác. Do vậy, lãnh đạo huyện đã đề nghị Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp, vào cuộc xác minh và điều tra sự việc.

Đền ông Hoàng Mười nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Quốc Huy.

Theo đoạn clip phản ánh, một người làm việc tại đền có nhiệm vụ lấy tiền mà du khách để trên các ban thờ rồi bỏ vào hòm công đức. Tuy nhiên, người này đã lấy tiền cho vào vỏ hộp bánh quy và đưa về cất tại giường cá nhân.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên thông tin, ngay trong hôm nay, ban quản lý đền sẽ có báo cáo trước phản ánh của người dân và báo chí.

Hình ảnh người đàn ông làm việc trong đền ông Hoàng Mười lấy tiền công đức, cho vào hộp đựng bánh, đưa về giường nằm cá nhân. Ảnh cắt từ clip.

“Chúng tôi đã đề nghị công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh. Cơ quan chức năng đang mời những người liên quan đến làm việc", lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cho biết thêm.