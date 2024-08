Xác minh clip tài xế đốt pháo ném xuống đường ở trung tâm TP.HCM

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ clip nam thanh niên vừa điều khiển ôtô vừa đốt pháo ném xuống đường ở quận 1, TP.HCM.

Sáng 20/8, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an phường Bến Nghé (quận 1) xác minh, làm rõ clip nam thanh niên vừa lái ôtô vừa đốt pháo ném xuống đường gây xôn xao mạng xã hội.

Theo nội dung clip, nam thanh niên mặc áo thun trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen điều khiển ôtô lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng và đốt một quả pháo rồi ném xuống đường. Khoảng 5 giây sau, quả pháo trên phát ra tiếng nổ lớn. Diễn biến được một người đi chung ôtô ghi lại.

Nam thanh niên vừa lái ôtô vừa đốt pháo ném xuống đường. Ảnh: Cắt từ clip.

Sau khi đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc trước hành vi xem thường pháp luật của nam thanh niên. Hiện tài khoản Facebook đăng tải nội dung này xóa clip và ẩn hết hình ảnh.

Đại diện Đội CSGT Bến Thành cho biết đơn vị đã nắm thông tin và đang phối hợp với Công an phường Bến Nghé xác minh, làm rõ. Theo người này, bước đầu chưa ghi nhận tài xế vi phạm trong lĩnh vực giao thông, nên thẩm quyền xử lý thuộc về Công an phường Bến Nghé do tài xế vi phạm trong việc sử dụng pháo nổ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.