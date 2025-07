Xác lợn chết nổi lềnh bềnh trên kênh ở Đà Nẵng

Người dân phát hiện xác heo chết vứt trôi lềnh bềnh trên kênh Phú Ninh, (thành phố Đà Nẵng) bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận, ngày 17/7 tại kênh chính Phú Ninh xuất hiện tình trạng heo chết bị thả xuống kênh trôi đi. Tại một số cống ngăn xác heo chết bị mắc lại, có con bị phân hủy bốc mùi hôi thối. Tình trạng tương tự diễn ra ở một đoạn kênh Phú Ninh đoạn chảy qua thôn Quý Thạnh, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng.

Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước ý thức kém của người vứt xác heo chết ra kênh mương, gây ô nhiễm môi trường.

Lãnh đạo UBND xã Thăng Bình cho biết ngay khi nắm thông tin xã đã cử lực lượng tiến hành vớt xác lợn ở kênh xử lý, tiêu hủy. Hiện, trên địa bàn xã chưa có ổ dịch tả lợn Châu Phi, khả năng xác heo được vứt bỏ từ đầu nguồn trôi xuống.

Những ngày qua, dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại một số xã, phường của thành phố Đà Nẵng. Theo đó, tại phường Quảng Phú, lực lượng chức năng đã tiêu hủy gần 30 con lợn bị bệnh. Đồng thời, triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại bằng hóa chất, vôi bột.

Tại xã Xuân Phú tính đến chiều 16/7 bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện và gây hại tại 30 hộ chăn nuôi, tổng số heo bị mắc bệnh, chết phải tiêu hủy bắt buộc là 50 con.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Đà Nẵng chi viện cho xã Xuân Phú hàng trăm lít hóa chất để vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng trên diện rộng nhằm khống chế sự phát tán của dịch.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Đà Nẵng, từ đầu tháng 7 đến 16/7, dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên đàn heo của 44 hộ/19 thôn của 4 xã, phường gồm: Sông Kôn, Xuân Phú, Quảng Phú, Thăng Trường. Qua đó làm 125 con heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy với khối lượng hơn 7 tấn.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.