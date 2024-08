Xạ thủ Olympic Hàn Quốc gây sốt với dáng đứng hình chữ S

Giành tấm huy chương vàng ở tuổi 19, xạ thủ trẻ nhận được sự quan tâm lớn từ phía truyền thông, công chúng. Hình ảnh cả Oh Ye-jin và Kim Yeji xuất hiện trên bục nhận huy chương trở thành niềm tự hào của thể thao Hàn Quốc. Khi được hỏi về Oh Ye-jin, đàn chị Kim Yeji cho biết coi hậu bối như em gái. “Đối với tôi, cô ấy giống như em út trong nhà. Tôi không coi Oh là đối thủ và cảm thấy đặc biệt hạnh phúc khi cô ấy giành huy chương vàng. Chúng tôi tự hào là vận động viên Hàn Quốc đứng trên bục nhận huy chương vàng và bạc tại Thế vận hội. Đây là một sân chơi thể thao lớn đối với tất cả vận động viên trên toàn thế giới”, xạ thủ Kim Yeji trả lời ESPN. Ảnh: Bernama.