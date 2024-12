Xả súng chết người tại trường học gây chấn động ở Mỹ

Một học sinh đã nổ súng tại một trường học Cơ đốc giáo ở Madison, bang Wisconsin (Mỹ) vào sáng 16/12, khiến hai người thiệt mạng.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp làm việc tại hiện trường vụ xả súng tại Trường Cơ đốc giáo Abundant Life ở Madison, Wisconsin hôm 16/12. Ảnh: New York Times.

Các sĩ quan cảnh sát tìm thấy người nổ súng bị thương nặng bên trong trường ngay sau khi tới hiện trường vào lúc gần 11h sáng 16/12, theo giờ địa phương, CNN đưa tin.

Cảnh sát cho biết ít nhất 6 người khác đã bị thương trong vụ nổ súng tại Trường Cơ đốc giáo Abundant Life, nơi có khoảng 390 trẻ em từ mẫu giáo đến lớp 12 vừa bắt đầu tuần học cuối cùng trước kỳ nghỉ đông.

Cảnh sát trưởng ở Madison, Shon F. Barnes, xác nhận một giáo viên và một học sinh tuổi teen thiệt mạng.

Ông cho biết trong số 6 người bị thương, có hai học sinh bị thương nặng tới mức nguy hiểm đến tính mạng.

Hai quan chức thực thi pháp luật nói với tờ New York Times và CNN rằng kẻ nổ súng là một nữ sinh 17 tuổi, theo bằng chứng các điều tra viên thu thập được tại hiện trường, và cảnh sát địa phương cho biết người nổ súng là một thiếu niên trong trường.

Theo tường thuật của New York Times, khi cảnh sát đã xử lý mọi nguy cơ tại hiện trường, đảm bảo tòa nhà trường học đã an toàn, các nhóm học sinh chạy ra ngoài, nhiều người không mặc áo khoác mặc dù trời rất lạnh. Những học sinh nhỏ tuổi nhất nắm tay nhau khi được đưa đến nơi an toàn.

Phụ huynh tập trung tại một trung tâm đoàn tụ gần trường, chờ đợi tin tức về các con ở trong trường. Trong số đó có Viktoriya Gonzales, người cho biết cô đã nghe một số học sinh nói rằng con trai cô, 12 tuổi, vẫn an toàn nhưng "bị sang chấn nặng, vì cháu ở ngay cạnh kẻ nổ súng".

Cảnh sát ban đầu công bố số người thiệt mạng cao hơn trong một cuộc họp báo vào đầu giờ chiều 16/12, nhưng đã sửa lại trong một tuyên bố ngay sau đó.

Dưới đây là những thông tin đáng chú ý:

Một số chi tiết: Cảnh sát trưởng Barnes cho biết các sĩ quan cảnh sát tại hiện trường đã không nổ súng. Ông xác định người nổ súng là một thiếu niên từng theo học tại trường. Giới chức trách không tiết lộ độ tuổi hoặc giới tính của người này. Cảnh sát trưởng Barnes vẫn chưa xác định được động cơ của vụ nổ súng.

Cảnh sát trưởng Barnes cho biết các sĩ quan cảnh sát tại hiện trường đã không nổ súng. Ông xác định người nổ súng là một thiếu niên từng theo học tại trường. Giới chức trách không tiết lộ độ tuổi hoặc giới tính của người này. Cảnh sát trưởng Barnes vẫn chưa xác định được động cơ của vụ nổ súng. Đã thu được súng: Cảnh sát trưởng Barnes nói rằng cảnh sát đã tìm thấy khẩu súng gây án, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo hai viên chức thực thi pháp luật nắm rõ thông tin ban đầu do các nhà điều tra thu thập được, vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công có vẻ là một khẩu súng lục 9 mm.

Cảnh sát trưởng Barnes nói rằng cảnh sát đã tìm thấy khẩu súng gây án, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Theo hai viên chức thực thi pháp luật nắm rõ thông tin ban đầu do các nhà điều tra thu thập được, vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công có vẻ là một khẩu súng lục 9 mm. Phản ứng của Nhà Trắng: Theo Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về vụ nổ súng, các quan chức cấp cao đã liên lạc với chính quyền địa phương ở Madison để hỗ trợ.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã được thông báo về vụ nổ súng, các quan chức cấp cao đã liên lạc với chính quyền địa phương ở Madison để hỗ trợ. Thống đốc Wisconsin: Thống đốc Tony Evers cho biết ông đang theo dõi chặt chẽ tình hình. “Chúng tôi đang cầu nguyện cho trẻ em, các giáo viên và toàn thể cộng đồng trường Abundant Life, trong khi chờ đợi thêm thông tin”, ông nói trong một tuyên bố, bày tỏ lòng biết ơn đối với những lực lượng chức năng đang giải quyết vụ xả súng.