WinMart đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá dịp cuối năm

Nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào những tháng cuối năm, hệ thống WinMart/WinMart+ đã làm việc với các nhà cung cấp từ 2 đến 3 tháng trước Tết để tăng cường dự trữ hàng hóa, đảm bảo đầy đủ hàng hóa với giá cả bình ổn.

WinMart cho biết đơn vị này tập trung ưu tiên cho các nhóm hàng chủ lực như nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu (gạo, dầu ăn, muối, nước uống...) và các sản phẩm gia dụng cơ bản; nhóm thực phẩm tươi sống bao gồm rau củ quả, thịt heo, thịt gà, thủy hải sản, trái cây nội địa, trái cây nhập khẩu; nhóm hàng quà tặng và sản phẩm đặc trưng mùa lễ như bánh kẹo, nước giải khát, trái cây...

WinMart/WinMart+/WiN cũng tích cực phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh thành tham gia các chương trình bình ổn giá, giúp người dân an tâm mua sắm trong mùa cao điểm, đặc biệt với nhóm hàng thực phẩm tươi sống và tiêu dùng thiết yếu.

Nguồn cung hàng hóa liên tục được bổ sung, đặc biệt ở nhóm rau củ tươi, thịt MEATDeli và rau WinEco, giúp người tiêu dùng yên tâm lựa chọn cho gia đình, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu tăng cao.

Song song nguồn hàng ổn định, WinMart mang đến hàng nghìn ưu đãi trên toàn hệ thống nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 11 tuổi. Với chủ đề “Lễ hội tri ân, trọn vị gia đình”, WinMart mang đến chương trình “111 deals chất khủng” diễn ra từ 6/11 đến 3/12 với đa dạng ưu đãi: Giảm tới 50%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 cho nhóm hàng tươi sống như thịt MEATDeli, rau WinEco, trái cây nội địa, trái cây nhập khẩu cùng các sản phẩm thiết yếu như nước mắm Chin-Su, gạo Ngọc Nương ST25, mì Omachi, dầu ăn Neptune...

3 hội viên WiN có tổng hóa đơn tích lũy cao nhất trong tháng sinh nhật WinMart sẽ được nhận phần quà đặc biệt là Xe hàng WinMart.

Các siêu thị WinMart được bày trí theo phong cách hiện đại, không gian mở, tối ưu trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Danh mục sản phẩm trải dài từ thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu đến sản phẩm trung - cao cấp, nhóm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, thực phẩm chế biến... Một số điểm bán còn tích hợp workshop nấu ăn, trải nghiệm sản phẩm mới, hoạt động cuối tuần dành cho gia đình. Với mô hình "one-stop-shop", WinMart đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tiêu dùng của các hộ gia đình tại một điểm đến, phù hợp xu hướng sống tiện lợi và tối ưu thời gian hiện nay.

Một số điểm bán còn tổ chức biểu diễn ca nhạc, nấu ăn và hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ nhỏ, tạo không khí tươi vui trong suốt mùa lễ hội.

Trong khuôn khổ chuỗi lễ hội mừng sinh nhật, WinMart+ tổ chức Good Living Caravan - lễ hội bán lẻ lưu động chất lượng cao, được tổ chức tại các nhà văn hóa, khu dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng.

Chương trình do WinMart+ đồng tổ chức cùng các thương hiệu đối tác: Pepsi, Cocacola, Chante. Tại mỗi điểm dừng chân, người dân không chỉ được mua sắm đa dạng sản phẩm đạt chuẩn với mức giá ưu đãi mà còn hòa mình vào bầu không khí vui nhộn của các trò chơi tương tác và hoạt động giải trí dành cho cả gia đình.

Khách tham dự có cơ hội mang về nhiều quà tặng như móc khóa Winnie x Coca-Cola phiên bản giới hạn hay bình nước thể thao năng động hay tham gia chương trình rút thăm may mắn với giải thưởng lên đến 50 triệu đồng.

Người dân địa phương tham gia các hoạt động tương tác sôi động và nhận quà hấp dẫn.

Tại chuỗi WinMart/WinMart+, các sản phẩm đều được kiểm soát chất lượng và nguồn gốc xuất xứ từ khâu đầu vào đến kho trung chuyển và điểm bán, giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm. WinMart đang góp phần định hình thói quen tiêu dùng mới - ưu tiên sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng trong không gian mua sắm văn minh. Đó không chỉ là sự thay đổi trong hành vi, mà còn là bước tiến trong chất lượng sống.

Thông qua chương trình “Lễ hội tri ân, trọn vị gia đình”, WinMart tiếp tục khẳng định sứ mệnh phục vụ người tiêu dùng sản phẩm chất lượng với giá hợp lý để mang lối sống hiện đại đến mọi gia đình. Đây cũng là cách WinMart gửi lời tri ân đến hàng chục triệu khách hàng đã đồng hành trong suốt hơn một thập kỷ, cùng nhau vun đắp một cuộc sống chất lượng, trọn vẹn từng khoảnh khắc.