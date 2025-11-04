Wilmar CLV hỗ trợ miền Bắc và miền Trung khắc phục hậu quả sau bão lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng gói hỗ trợ trị giá 15 tỷ đồng cho đồng bào miền Bắc và miền Trung.

Sự ủng hộ nhằm hỗ trợ người dân ở các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống.

Cụ thể, trong 2 ngày 31/10 và1/11, Tập đoàn Wilmar CLV phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh thực hiện chương trình “Hướng về đồng bào miền Bắc” tiến hành trao tặng 10 tỷ đồng , bao gồm 4 tỷ đồng tiền mặt và 10.600 phần quà với trị giá 6 tỷ đồng là nhu yếu phẩm và sản phẩm tẩy rửa vệ sinh nhà cửa cho người dân tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Chương trình “Hướng về đồng bào miền Bắc” trao tặng 10 tỷ đồng gồm hiện kim và hiện vật cho người dân tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Song song đó, tập đoàn cũng tiếp tục lên kế hoạch trao tặng 5 tỷ đồng , bao gồm 2 tỷ đồng tiền mặt và 3 tỷ đồng hiện vật cho người dân ở các địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung.

Mỗi phần quà bao gồm nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, dầu ăn, hạt nêm, nước tương, mì trứng và đặc biệt là những sản phẩm chăm sóc nhà cửa từ thương hiệu Power100 (nước giặt xả, nước rửa chén, nước lau sàn, bột giặt...) được trao tặng trực tiếp đến người dân thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần từ Tập đoàn Wilmar CLV giúp bà con có thêm động lực để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Võ Văn Phong, Giám đốc kinh doanh ngành hàng Hóa phẩm - Tập đoàn Wilmar CLV, bày tỏ: “Những tổn thất nặng nề sau nhiều đợt bão lũ liên tiếp khiến cuộc sống của bà con miền Bắc và miền Trung trở nên khó khăn hơn. Thấu hiểu sâu sắc mức độ nghiêm trọng của thiệt hại và nhu cầu cấp thiết về nguồn lực để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, chúng tôi xác định cho mình trách nhiệm cần phải chung tay hỗ trợ bà con cùng vượt qua khó khăn này, nhanh chóng khắc phục thiệt hại và từng bước ổn định cuộc sống bằng những hành động thiết thực”.

Với sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, điển hình là Tập đoàn Wilmar CLV và toàn xã hội, người dân chịu ảnh hưởng của bão lũ sẽ có thêm nguồn lực và ý chí để sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và xây dựng lại cuộc sống ổn định sau thiên tai.

Đón nhận sự hỗ trợ, ông Vũ Khắc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, chia sẻ: “Bão lũ đã đi qua, nhưng hậu quả vẫn để lại những ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của người dân trong tỉnh. Trong giai đoạn khó khăn này, sự đồng hành tiếp sức của các doanh nghiệp như Tập đoàn Wilmar CLV không chỉ mang đến nguồn hỗ trợ thiết thực và kịp thời về vật chất mà còn tiếp thêm động lực tinh thần để người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Chính sự chung tay của doanh nghiệp lúc này đã tạo nên sự gắn kết, giúp bà con cảm thấy không đơn độc. Chương trình thể hiện nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái của dân tộc từ nghìn xưa”.

Chia sẻ về những khó khăn tại địa phương, bà Trần Thị Phương Trinh, Phó chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Lạng Sơn, cho biết: “Thiệt hại sau bão lũ tại Lạng Sơn là rất lớn. Hiện người dân đối mặt với nhiều thách thức, nhất là việc xây mới, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng và khôi phục lại sản xuất để ổn định kinh tế gia đình. Sự hỗ trợ của Tập đoàn Wilmar CLV là nguồn lực quan trọng, giúp các gia đình chủ động hơn trong các hoạt động tái thiết. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành kịp thời và rất thực tế này từ phía doanh nghiệp”.

Một số hình ảnh trao tặng tại địa phương trong chương trình “Hướng về đồng bào miền Bắc”.

Trong khi miền Bắc đang nỗ lực khắc phục hậu quả, thì mới đây, các tỉnh thành miền Trung như Huế và Đà Nẵng lại đang phải ứng phó với đợt mưa lũ lớn kéo dài. Tình trạng ngập lụt sâu đã khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt, hàng chục nghìn người phải sơ tán và cơ sở hạ tầng thiệt hại nghiêm trọng.