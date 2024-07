WHO phát cảnh báo về cúm gia cầm

Mặc dù đánh giá rủi ro về dịch cúm gia cầm trên người còn thấp, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát, theo dõi virus này.

Virus gây cúm gia cầm H5N1 có thể lây lan ở các đàn gia cầm, chim hoang dã và cả động vật có vú. Ảnh: Pexels.

Ngày 12/7, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay tổ chức này đánh giá rủi ro của virus H5N1 đối với cộng động vẫn đang ở mức thấp.

Lý do là chưa có trường hợp lây truyền từ người sang người nào được báo cáo. Tuy nhiên, đánh giá của chúng tôi vẫn chưa thực sự chính xác vì sự giám sát virus này ở mỗi khu vực trên thế giới không giống nhau.

Người đứng đầu WHO nhấn mạnh con người có thể tiên đoán nguy cơ bùng phát các virus trên động vật nhờ nắm rõ cách chúng lây lan và tiến hóa. Do đó, WHO kêu gọi tất cả quốc gia tăng cường giám sát và báo cáo về cúm ở động vật và con người cũng như chia sẻ mẫu và trình tự gene.

Ngoài ra, tổ chức này gợi ý các nước nên có các biện pháp bảo vệ tốt hơn cho những người chăn nuôi có thể tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh và tăng cường nghiên cứu về cúm gia cầm.

Thời gian gần đây, Mỹ ghi nhận hàng loạt vụ bùng phát cúm H5N1 ở các đàn gia súc. Quốc gia này cũng mới báo cáo trường hợp mắc cúm gia cầm thứ 4 ở người sau khi tiếp xúc với bò sữa nhiễm bệnh.

Trong khi đó, giới chức Campuchia cho hay quốc gia này cũng ghi nhận 2 ca nhiễm H5N1 ở trẻ em có tiếp xúc với gà bệnh.

Cúm gia cầm A(H5N1) lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1996. Năm 2020, các nhà nghiên cứu phát hiện chủng virus 2.3.4.4b có thể gây ra các đợt dịch cúm lớn ở gia cầm và cả động vật có vú. Chủng virus này đã khiến hàng chục triệu gia cầm, các loài chim hoang dã, động vật có vú trên cạn và dưới nước nhiễm bệnh.

Virus H5N1 đôi khi có thể lây từ gia cầm sang người. Triệu chứng khi nhiễm virus là sốt, ho, sổ mũi và viêm đường hô hấp nặng.