Web chia sẻ truyện đóng cửa, người dùng vẫn phát tán 40 GB dữ liệu

Trang web chia sẻ truyện Tàng Thư Viện (tangthuvien.vn) chính thức ngừng hoạt động sau gần 20 năm tồn tại nhưng người dùng vẫn tiếp tục phát tán kho dữ liệu hơn 18.000 tác phẩm.

Poster chia tay được quản trị viên đăng trong cộng đồng Facebook của nền tảng Tàng Thư Viện.

Mới đây, nền tảng chia sẻ truyện trực tuyến Tàng Thư Viện (TTV) chính thức phát đi thông báo ngừng hoạt động từ ngày 20/7, sau gần 20 năm vận hành.

Tàng Thư Viện được biết đến là một trong những diễn đàn và ứng dụng quy mô lớn tại Việt Nam chuyên đăng tải, dịch và chia sẻ trái phép số lượng khổng lồ các tác phẩm văn học, truyện dịch và truyện dịch máy (convert) chưa qua bản quyền. Việc nền tảng này dừng hoạt động thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng đọc truyện trực tuyến.

Đáng chú ý, ngay sau thông báo đóng cửa, một số tài khoản mạng xã hội vẫn phát tán dữ liệu, người dùng chia sẻ dòng bình luận: “Tangthuvien đóng cửa nên mình có tải được khoảng 40GB truyện (khoảng hơn 18.000 truyện) định dạng epub đầy đủ mục lục. Link tải mình để ở bình luận, lưu ý file khá nặng”.

File ebook không rõ nguồn gốc với dung lượng 40 GB được chia sẻ sau khi nền tảng Tàng Thư Viện tuyên bố ngừng hoạt động.

Các liên kết tải về qua dịch vụ như Transfer.it hay Fshare nhanh chóng lan truyền, kèm hướng dẫn lọc tệp lỗi.

Ngày 21/7, cựu quản trị viên nền tảng đã đăng bài cảnh báo người dùng cần cẩn trọng khi tải các liên kết không rõ nguồn gốc do rủi ro bảo mật.

"Anh chị em cẩn trọng trong việc chia sẻ và tải các liên kết có nguồn lạ, chưa kiểm chứng, vì có thể có nhiều rủi ro bảo mật nguy hiểm. Mình cũng xóa hết các bài chia sẻ, tải xuống rồi.Thời đại đã thay đổi nên chúng ta cũng phải thích ứng với sự thay đổi này", người này viết.